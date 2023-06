Orientan a personas con problemas de alcohol

Ciudad Juárez.- A los 13 años Hugo tuvo el primer contacto con el alcohol, pero fue hasta 19 años después que decidió acudir a un grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) para solicitar información, y que actualmente comparte con la población que requiere de ayuda.

Hugo es un miembro del grupo 12 de Septiembre que de manera voluntaria se sumó para instalar un módulo informativo en las instalaciones de Pueblito Mexicano, como parte de la celebración del 88 aniversario de la fundación de los grupos de AA.

El programa inició en Ohio en 1935 y en Ciudad Juárez en 1963, con el nombre de Grupo Juárez. Actualmente, cuenta con alrededor de 60 grupos en toda la ciudad, conformados por 540 miembros.

“En la actualidad estamos recibiendo jóvenes de 20 a 25 años, y después de que dimos una plática en un secundaria estuvimos recibido jovencitos entre 13 y 15 años, lo mínimo han sido 13 años, y ya tienen problemas con su manera de beber, ya han sido expulsados de la escuela, o los han corrido de la casa”, dijo el entrevistado.

Explicó que en la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C., trabaja con 12 pasos de recuperación y se basan en 12 tradiciones que aplican para el buen funcionamiento del grupo.

En las juntas abordan diversos temas para estudio, se realizan pláticas vivenciales, de preguntas o repuestas y también se llevan a cabo charlas para novatos, mencionó el entrevistado.

“Cuando fui al grupo llegué alcoholizado, me di cuenta que no cobran, y pues me quedé porque me funcionó, un día sin beber para mí era como un milagro, y sucedió, yo inicié a los 13 años estando en la secundaria, a los 32 llegue a AA, ya sin casa, sin trabajo, sin dignidad y sin ganas de vivir, sin nada absolutamente, nada, con ropa sacada de la basura, todo greñudo y barbón, la mayoría llegamos así”.

Agregó que en la actualidad llegan personas con problemas de adicción que aún conservan su familia y su trabajo, en buena parte porque AA trabaja mediante la prevención.

Agregó que habrá actividades del 5 al 11 de junio mediante una campaña de información radiofónica, dirigida a la sociedad en general, y del 5 al 9 de junio se instalará el módulo de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en donde se brindarán de manera gratuita trípticos y libros.

Para el próximo el 10 de junio se realizará una junta publica en la planta alta de las instalaciones de Pueblito Mexicano, en donde participarán personas recuperadas y a la que acudirá el representante de la gobernadora, el doctor Óscar Ibáñez Hernández, así como el personal de las oficinas de Gobernación, del área de Licencias, Educación, Jurisdicción Sanitaria, Recaudación de Rentas y Desarrollo Humano, dijo el entrevistado.