Orgullosa de sus tradiciones

Ciudad Juárez.— Orgullosa de su vestimenta tradicional, su lengua materna y sus tradiciones, pero también preocupada por el desarrollo de su comunidad, Rosalinda Guadalajara Reyes se ha convertido en un pilar de la comunidad rarámuri en Ciudad Juárez.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 2022, que se conmemora hoy 9 de agosto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. Y en esta frontera, Rosalinda, de 36 años de edad, es una de las principales líderes indígenas.

La originaria de Tecorichi, municipio de Carichí, Chihuahua, llegó a los 5 años de edad a esta ciudad, en la que sus padres fueron parte de los fundadores de la colonia Tarahumara, ubicada a las faldas de la sierra de Juárez, donde las mujeres encabezan los esfuerzos para preservar sus tradiciones, pero también por mejorar la educación de sus hijos y sus condiciones de vida.

Uno de los principales esfuerzos ha sido la utilización de sus trajes tradicionales, los cuales consisten en una blusa (napácha) a la altura de la cintura, con mangas de tres cuartos, y una falda (sipúchaka) que pareciera estar compuesta por holanes debido a los diseños que tiene en la parte de abajo, ambas en telas de colores llamativos, además de un cinturón (púla), aretes de chaquira y en algunos casos pañoletas.

María Isidora Pérez Pérez, de 46 años, coordina el taller de costura, en el que enseña a otras mujeres a coser con el fin de preservar la vestimenta entre las niñas y mujeres más jóvenes.

“He dado clases a jóvenes mamás y jóvenes que a lo mejor no se enseñaron en su casa a coser, de 14, 15 años, para que no se pierda nuestra vestimenta, porque muchas veces por no saber coser han ido olvidando el traje tradicional. Muchas dicen ‘pues no sé coser, mejor me visto como chabochi’, y son cosas que no hay que perderlas, hay que ir rescatando, porque perder una cultura o una vestimenta o un idioma es muy fácil y muy rápido. Entonces, hay que empezar desde pequeños y desde casa”, destacó.

Actualmente, la colonia Tarahumara está habitada por casi 100 familias, compuestas por 340 integrantes, de quienes aproximadamente 140 son mujeres y cerca de 100 son menores de edad.

“La mayoría hablan rarámuri, algunos han perdido (la lengua), pero entienden; por eso es una de las cosas que se ha estado viendo amenazante en la comunidad rarámuri”, dijo la madre de cuatro hijos y abuela de dos nietos.

Con el fin de preservar su lengua, “en la escuela (primaria) se le ha pedido a los maestros y al director que den un poquito de lengua materna, como es escuela bilingüe. Siempre pedimos que haya maestros hablantes de nuestra lengua, ahorita nada más tenemos dos, pero ya nos mandaron un director rarámuri, viene de Creel y nos podemos comunicar, y las mujeres (madres de familia) han tenido esa confianza de hablar en lengua materna para decirle sus inquietudes y dudas. Queremos implementar juegos tradicionales, danzas tradicionales”, dijo quien también forma parte de la Sociedad de Padres de Familia.

Otra de las preocupaciones es el retraso educativo que tuvieron sus hijos durante el cierre de las escuelas debido a la pandemia por Covid-19, por lo que dijo que espera que el próximo ciclo escolar existan proyectos para apoyarlos.

“La mayoría de las mujeres que son artesanas tienen la falta de oportunidades de dónde vender las artesanías”, lamentó también Rosalinda al pedir un espacio para que todos los provenientes de los pueblos indígenas puedan ofrecer sus productos a la comunidad.