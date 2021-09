Orgullosa de sus orígenes

Ciudad Juárez.- Mayra Karina Castillo García, de 29 años, rarámuri, quien vive en la colonia Tarahumara, es la regidora de Morena que será la coordinadora en el Ayuntamiento de la nueva comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas.

Con estudios hasta preparatoria, exempleada de la maquiladora, aseguró que trabajará por las necesidades de los grupos indígenas que hay en la ciudad.

La regidora afirmó que la nueva comisión, creada a finales de la administración pasada, se instalará el 1 de octubre, y a la fecha se encarga de ponerse en contacto con todos los grupos originarios que hay en la ciudad.

“En lo que tengo planeado comenzar podría ser platicar con ellos, con las problemáticas que tienen, presentarme ante ellos como la comisión nueva, y ver las problemáticas que tienen”, explicó.

Agregó que en la ciudad hay 36 colonias donde viven grupos indígenas, pero aparte hay más personas dispersas que no habitan en esas comunidades, a quienes busca contactar.

“Qué mejor que hablar con ellos mismos para saber qué problemáticas tienen”, aseguró Castillo.

Además en el Presupuesto de Egresos del Municipio 2022 buscará que se agregue una partida de apoyo para las comunidades indígenas.

Expuso que el Municipio debe asignar cada año una partida para garantizar alimentación, educación, vivienda y salud a las comunidades indígenas.

“Creo que se podría apoyar en la educación, en becas, en viviendas, y pues yo creo que también sobre todo en festivales para dar a conocer más la cultura de cada uno de ellos y así poder traer más turismo aquí a Juárez”, mencionó ayer en su oficina en el tercer piso de la Presidencia municipal.

Dijo que entre sus proyectos también está organizar talleres o cursos para enseñar a hablar las lenguas indígenas.

“Que se puedan dar para la lengua materna, que no se vaya a perder y que los demás conozcan nuestras lenguas”, mencionó.

Impulsar espacios deportivos en las comunidades indígenas es otro de sus propósitos.

“Me gusta mucho el deporte, yo juego futbol y basquetbol, yo creo que es una buena manera de distraernos, llevar más talleres a las comunidades con las que se puedan distraer”, expuso.

Mayra Castillo nació en la ciudad de Chihuahua, su papá es originario de Norogachi y su mamá de Baqueachic.

Agregó que desde pequeña sus padres la trajeron a Ciudad Juárez.

“Me trajeron de bebé y por lo mismo por el trabajo tuvieron que venirse”, mencionó.

Refirió que tiene su hogar en la colonia Tarahumara, donde vive con sus tres hijos y su pareja.

Mayra se siente orgullosa de la comunidad donde reside y aseguró que piensa seguir viviendo allí.

“Ahorita andando en colonias me enteré que hay muchas personas que todavía están estudiando en universidades, que unos ya son profesionistas, muchos son activistas, hay muchas personas, de hecho en mi comunidad todavía hay algunas personas que están estudiando”, contó.

Relató que su vida política inició desde el 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador acababa de crear Morena, y ella se integró al movimiento.

“Ahora que entró Cruz me llegó la invitación, me invitaron precisamente por ser de Morena y ser de grupos originarios, y estoy muy agradecida con él por la invitación que me hizo”.

“Estoy muy feliz porque no se había dado el caso de que un integrante de grupos originarios, estuviera sentado con el Gobierno, muy feliz porque nos están dando la oportunidad de poder hablarlo, de decirlo y que nos escuchen directamente es una gran oportunidad, estoy muy feliz”, mencionó la regidora.

Dijo que aunque en el Ayuntamiento existe la comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, es mejor que haya una exclusivamente para pueblos indígenas, y que sea atendida por una de ellos.

“Que sea directamente una persona que haya vivido, que haya estado, que sepa los problemas que tenemos los de grupos originarios, yo trataré de trabajar directamente con ellos, que no haya terceros; qué mejor que trabajar directamente con ellos, porque ellos son los que te van a decir qué problemas tienen, qué les falta”, expuso Castillo.

Como lo demostró en la toma de protesta del Cabildo el pasado 10 de septiembre, Mayra no tiene problema con vestir la ropa tradicional de los rarámuri, aseguró que lo seguirá haciendo, y de hecho al momento de la entrevista usaba una falda tarahumara.

En la nueva comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, la coordinadora es Mayra Karina Castillo García y la secretaria es Martha Patricia Mendoza Rodríguez, las dos de Morena.

El 20 de mayo del presente año el Cabildo aprobó la nueva comisión, la cual fue propuesta por el exregidor autónomo Óscar Gallegos González.

“Este tema se subió a Cabildo desde finales del 2019, tiene dos antecedentes: por un lado el compromiso de la administración por parte del entonces presidente Armando Cabada para la comunidad rarámuri que le hace una solicitud expresa, y por otro lado tiene el antecedente de un punto de acuerdo que presentó su servidor”, declaró entonces el edil.

Agregó que para ello se adicionó el artículo 144 bis al Reglamento Interior del Ayuntamiento, a fin de crear esta comisión.

Se estima que en la ciudad hay 18 mil representantes de pueblos indígenas del estado y de otros sitios del país, tales como tarahumaras, tepehuanes, pimas, guarojíos, mixtecos, huastecos y mazahuas, entre otros, anotó Gallegos.