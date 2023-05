Organizan ‘vendimia’ para emprendedoras

Ciudad Juárez.- Alina García se interesó por crear macetas orgánicas como una forma de generar ingresos; su gusto por las plantas la impulsó a hacer su propio negocio desde hace tres años.

Como ella, 70 emprendedores participaron en el 1er Gran Bazar en el Arte, que se organizó ayer en la Plaza de la Mexicanidad.

“Soy amante de las plantas y busqué algo para realizar y generar ingresos y me gustó esta técnica Kokedama para generar ingresos. Kokedama en japonés significa bola de musgo, es una maceta orgánica que para cuidarla se riega en inmersión o se sumerge en el agua, yo realizo esta técnica artesanal japonesa pero hecha con manos mexicanas, me gusta mucho y me ha funcionado”, explicó García.

Detalló que utiliza tierra fertilizada orgánica para que la planta tenga sus nutrientes, se utiliza musgo para cubrir sus raíces, se refuerza con cuerda de macramé y se coloca en una base de madera.

García ofreció macetas de suculentas, palos de brasil, árboles de abundancia, cuna de Moisés, Julietas, y otras especies de plantas.

En el bazar se instalaron módulos de ropa tradicional mexicana, accesorios, cosméticos naturales, plantas, alimentos y bebidas, entre otros productos.

Dentro de las actividades que se realizaron también se contó con la participación del grupo Jóvenes en Armonía, de los Centros de Atención Social y Educativo para las Familias (Casef), del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Durante el bazar se realizó la exposición de pintura “Viva la Mujer en el Arte”, organizada también por la asociación Mujeres Visionarias Juárez, que contó con la participación de 48 cuadros creados por mujeres fronterizas, dijo Luz María Sotelo, presidenta del organismo.

“El arte es una forma de expresar todos nuestros sentimientos y emociones, alguna vez quisimos intentar hacer esto… pero no quisimos hacer sólo una exhibición, como se trata de la mujer invitamos a las mujeres emprendedoras o a las que tienen negocio”, expuso Sotelo.

La convocatoria se lanzó el mes de febrero, pero la premiación de las tres ganadoras fue ayer, a las 5:00 de la tarde.

“Me parece muy bien que hagan este tipo de bazares, no sólo porque se acerque el Día de las Madres, sino porque le dan a las mujeres una oportunidad de emprender algún negocio, y a la vez conocer algunas pintoras de la frontera”, dijo Ramona García, una visitante del bazar.

