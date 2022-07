Organizan seminario sobre el ejercicio de la fe

Ciudad Juárez.— En busca de que las comunidades religiosas y líderes de culto conozcan acerca de sus derechos en la fe se llevará a cabo el seminario ‘Libertad Religiosa y Derechos Humanos’ a cargo de la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas.

El evento tendrá la participación del Seminario de Todas las Naciones, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien facilitará las instalaciones para que se realice el seminario este 27 de julio en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

PUBLICIDAD

Libertad de creencias

“El tema de interés de este curso es que la gente que tiene una fe particular y que ama esta ciudad entienda cuáles son los derechos de la aplicación de esta fe para no violentar los derechos de nadie más, porque el verdadero estado laico es el que respeta el derecho de la gente de querer o no querer, el que le da la garantía a cualquier persona en creer o no creer”, dijo David Medina Rodríguez, titular de la dirección.

Indicó que el seminario tendrá un cupo limitado de 100 personas, por eso se hizo un llamado a la comunidad que esté interesada en participar para que realicen su registro a través del correo electrónico contacto@conciencia.org o enviar un mensaje al teléfono del WhatsappAR (656) 550-1941.

“Gracias a la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas que nos permite tener este diálogo donde todos seamos participativos y conozcamos qué dice la ley y hasta dónde nosotros podemos llegar, por eso en este seminario todos son invitados”, dijo el vicerrector del Seminario de Todas las Naciones, Isaí Valenzuela.

Profesionales de ambas áreas

Medina Rodríguez mencionó que este proyecto será impartido por diferentes profesionales de la libertad religiosa y los derechos humanos, que abordarán diversos temas al público que participe, sin ningún costo.

“Este es un tema del cual están muy interesados la gran mayoría de las comunidades de fe, de los ministros de culto, de líderes que atienden estas responsabilidades a nivel municipal; por mucho tiempo ha habido una separación muy marcada de la actividad social de las iglesias y de compartir responsabilidad en cuanto a los problemas sociales que vive la comunidad”, dijo el titular de la dirección.

Aparte su lugar

Qué: Seminario ‘Libertad Religiosa y Derechos Humanos’

Dónde: FCPyS de la UACH campus Juárez

Cuándo: Próximo 27 de julio

Horario: De 9 de la mañana a 12 del mediodía

Cupo limitado

• Los interesados en participar deben registrarse a través del correo electrónico contacto@conciencia.org o enviar un mensaje al teléfono del WhatsappAR, (656) 550-1941.