Organizan kermés para bebé con cardiopatía

Ciudad Juárez.— Isaac Emilio Jaques Jurado es un niño que padece una cardiopatía denominada tetralogía de Fallot, y a través de la Organización San Judas Tadeo se realizará una kermés con venta de antojitos mexicanos con el fin de recaudar fondos para el menor, quien necesita de una cirugía a corazón abierto para corregir su cardiopatía.

Este padecimiento poco frecuente es provocado por una combinación de cuatro defectos cardíacos que se presentan al nacer. Dicha enfermedad causa niveles bajos de oxígeno en la sangre, y las personas que la padecen son más propensas a presentar otras anomalías congénitas.

Isaac, de 1 año y cuatro meses de edad, fue diagnosticado con la mencionada enfermedad a los 14 días de nacido, puesto que sufre de los cuatro defectos congénitos: estenosis pulmonar, cabalgamiento aórtico, comunicación interventricular e hipertrofia ventricular derecha, se explicó.

Juan Miguel Rojas, organizador de este evento, señaló que la kermés a favor de Isaac se efectuará el próximo domingo 19 de diciembre a partir de las 12 del mediodía y hasta las 10 de la noche, en la calle Granito 420 de la colonia Morelos.

Agregó que para recaudar los fondos necesarios para el menor, se contará con la venta de platillos típicos, como enchiladas, gorditas, chilindrinas, nachos, hamburguesas y menudo; además, las personas que asistan podrán disfrutar de música en vivo y diferentes grupos de danza amenizarán el evento.

Juan Miguel dijo que fue gracias a uno de los apoyos que brindó la Organización San Judas Tadeo que pudo contactar a la familia del pequeño Isaac, quienes le compartieron su caso, y no dudó en organizar este evento.

“La familia de Isaac está buscando la manera de juntar el dinero para la cirugía, y me pidieron el apoyo para realizar una kermés a favor del niño. Claro que no me pude negar, ellos me dicen que están muy agradecidos con el apoyo de la organización”, expresó Juan Miguel.

Si usted desea apoyar al pequeño Isaac Emilio Jaques Jurado, puede comunicarse al número (656) 563-7311 con Juan Miguel Rojas, miembro de la Organización San Judas Tadeo, para mayor información.

Kermés para Isaac

Cuándo: El próximo domingo 19 de diciembre, de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

Dónde: C. Granito #420, Col. Morelos

Habrá antojitos, música y espectáculos de danza

Para más información puede comunicarse al (656) 562-7311, con Juan Miguel Rojas