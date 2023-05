Organizan kermés para ayudar a Joan, de un año

Ciudad Juárez.- La solidaridad de la comunidad juarense y el trabajo constante de los padres de Joan, un niño de un año que padece de una malformación del cráneo en la parte frontal en su cabeza, permitieron que se reunieran 120 mil pesos para la cirugía, que tendrá un costo aproximado de 220 mil pesos.

Esmeralda Rodríguez Salazar, madre de Joan, mencionó que su hijo debe hacerse la intervención lo antes posible para evitar problemas de motricidad y de aprendizaje.

“A los 10 meses la pediatra lo envió con un neuropediatra porque tiene una forma rara en su cabecita, de ahí me lo canalizaron con un neurocirujano, que me dijo que lo tenía que operar para corregirle ese deformación, porque de no hacerlo no dejaría crecer a su cerebro con normalidad, después puede perder el habla y la motricidad, su diagnóstico fue trigonocefalia e hipotelorismo”, explicó Rodríguez Salazar.

La familia vive en la calle Puerto Arturo, número 1521, de la colonia Tierra Nueva; Esmeralda trabaja en una refaccionaria y su esposo es conductor de transporte público, y además ambos son músicos, pero gracias al apoyo de su familia y compañeros de trabajo han realizado varias actividades para completar una parte del costo para la intervención, dijo la entrevistada.

“Agradezco a toda la gente que nos ha ayudado un chorro, los esperamos este domingo 28 de mayo; estamos haciendo de corazón para juntar el dinero para operar a mi bebé”, expresó Rodríguez Salazar.

Para reunir la cantidad requerida para la operación para Joan, familiares y amigos organizaron una kermés el próximo domingo 28 de mayo en el centro recreativo La Rosita, de 12:00 del mediodía a 10:00 de la noche.

En el evento habrá antojitos mexicanos y nueve grupos musicales; el donativo son 100 pesos.