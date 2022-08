Organizan kermés para ayudar a Elle

Ciudad Juárez.— Fue hace dos meses que la joven Elle Gallardo tuvo un accidente laboral en donde sufrió una fuerte lesión en su rodilla que actualmente la tiene en silla de ruedas, y ha tenido que detener su vida por no contar con los fondos necesarios para costear los estudios y operación que necesita.

Es por eso que su familia y amigos invitaron a la ciudadanía a que se sumen a la kermés que organizaron para recaudar fondos a favor de la salud de la joven, la cual será el próximo domingo 28 de agosto en el parque Salvador Dalí, del fraccionamiento Parajes del Sol, que está sobre la calle Lucero y Salvador Dalí.

“Hace tres meses tuve un accidente en el trabajo, iba bajando los escalones y la rodilla se me fue para atrás; al principio creían que era un esguince simple, pero se me seguía inflamando y al último me empecé a atenderme por fuera, me checaron unos ortopedistas y me dijeron que tenía roto el menisco medial de la rodilla izquierda, al parecer necesito una artroscopia para saber qué tengo y proceder a operar”, dijo Elle.

Indicó que durante la kermés, que comenzará a las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 de la noche, se pondrán a la venta diversos antojitos como chilaquiles, hamburguesas, gorditas, flautas, paletas de hielo, aguas frescas, entre otros alimentos.

Además, artistas, bandas locales y el comediante Víctor Escamilla harán su presentación en el evento de forma voluntaria para lograr la meta de 35 mil pesos, que es el total que necesita la joven para atender su salud.

La entrevistada compartió que durante el evento se llevarán a cabo dos rifas: una por un IPhone XS Max, a la cual se podrá acceder pagando un boleto de 200 pesos, y la segunda es para una bichectomía patrocinada por la doctora Lluvia Dorado, que tiene un costo de 100 pesos el boleto.

“Fue muy difícil porque yo soy una persona muy activa y no tenía mucho que había entrado a la universidad, y tengo un grupo de música y también había participado en una agencia de modelaje y son cosas que tuve que suspender, ha sido bastante complicado y difícil tener que suspender incluso la universidad”, dijo Elle.

“Me reconforta recibir apoyo de mis amigos y familia porque sí me dio tristeza tener que detener mis proyectos”, añadió la joven.

Si usted desea apoyar a Elle Gallardo para que reúna los fondos para su operación, lo puede hacer también con una trasferencia bancaria al número de cuenta Banamex 5256783717796198 a nombre de Selene López.

Para mayor información puede comunicarse a los números de teléfono (656) 792-1437 con Selene López o al (656) 762-9564 con Alejandro Soto.

