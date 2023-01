Organizan hamburguesada para Rebeca

Ciudad Juárez.— La pequeña Rebeca Pérez Mojica nació con una malformación en su oído izquierdo que está afectando su audición, por lo que necesita una cirugía que tiene un costo de 65 mil pesos, pero por los bajos recursos de su familia han optado por realizar actividades para reunir fondos.

La familia solicitó el apoyo de la comunidad para que les apoyen en la hamburguesada que se llevará a cabo a favor de la pequeña, este domingo a partir de las 12:00 del mediodía, con venta de combos de hamburguesa, papas y refresco a 100 pesos, dijo Lizbeth Mojica Tavares, madre de la menor.

PUBLICIDAD

El evento se realizará en la calle Líbano 7434-A del fraccionamiento Oasis.

Mojica Tavares mencionó que esta afectación es de nacimiento y la detectó cuando su hija no reaccionaba ante sonidos como la música, o su voz, por lo que decidieron llevarla al Hospital Infantil de Especialidades, donde les dijeron que no era de gravedad y que se le quitaría conforme fuera creciendo.

“Yo me percaté de eso ya hasta que llegamos a casa, le quite la ropita y le vi su orejita así, regresamos al hospital y me dijeron que eso no le afectaba y que al paso del tiempo se le iba a acomodar su oído como era; ya después nos dimos cuenta de que no tenía audición porque le ha hacíamos sonidos y nos percatamos de eso”, mencionó.

“En el Hospital Infantil nunca le quisieron hacer estudios”, añadió la madre sobre lo sucedido.

Indicó que tienen como meta vender 80 combos de hamburguesas para cubrir la mayor parte de los fondos que se requieren para la cirugía de la menor, por eso invitó a la comunidad a que los apoyara en esta importante causa.

¡Únase a la causa!

QUÉ: Hamburguesada para Rebeca

DÓNDE: C. Líbano 7434-A, Fracc. Oasis

CUÁNDO: Hoy, domingo 15 de enero

HORARIO: Desde 12 del mediodía

• El combo de hamburguesa, papas y refresco costará 100 pesos

• También puede efectuar una transferencia bancaria a la cuenta BBVA 4152 3137 8747 7335; para más información, puede marcar al (656) 174-4007