Organizaciones internacionales derrumban muro educativo

Cuando el muro de Donald Trump se levantó entre la frontera de Estados Unidos y México, miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes se quedaron varados en Ciudad Juárez a la espera de que las políticas migratorias se inclinaran a su favor y les permitieran continuar su rumbo hacia una vida distinta a la que dejaron atrás. Fue entonces cuando organizaciones internacionales fijaron su mirada sobre esta frontera y vinieron con un objetivo: restituir el derecho a la educación de los pequeños viajeros.

Hace un siglo, al concluir la Primera Guerra Mundial, surgió la organización Save the Children con la intención de restaurar los derechos de los NNA afectados por la lucha armada y, después de extenderse por 120 países víctimas de una crisis humanitaria, en octubre del 2019 llegó a esta ciudad para ayudar a los menores que arribaron al norte de México en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos.

Aquí, creó espacios amigables al interior de los albergues Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, El Buen Samaritano, Pan de Vida y Casa del Migrante, donde les otorga a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de restaurar un derecho que les fue interrumpido al momento de abandonar su hogar y recorrer miles de kilómetros, a veces solos, a veces en compañía de su familia, con la esperanza de encontrar del otro lado de la frontera la seguridad que su tierra no les dio.

“Educación en emergencias consiste en dar acceso al derecho a la educación que tienen los niños, luego de esa interrupción que tuvieron al huir y salir de manera repentina de sus países de origen. Nosotros no certificamos la educación, sino que vemos algunas habilidades para la vida, que es lectoescritura y matemáticas”, explicó Socorro Velázquez, la coordinadora estatal del programa, que se estableció en México en 1973 y que desde entonces se ha esparcido por 22 entidades.









Por medio de actividades lúdicas, promotores y facilitadores de Save the Children brindan sesiones de aprendizaje ininterrumpido diseñadas para NNA en contexto de crisis humanitaria. En los espacios amigables al interior de los albergues refuerzan o adquieren conocimientos de matemáticas, de lectura y escritura; además, reciben talleres sobre cultura, nutrición, derecho a la educación, inclusión y sobre el respeto a la población en situación de movilidad.

Sin embargo, los menores migrantes solicitantes de asilo no reciben un documento que acredite su continuidad educativa, porque los espacios amigables de Save the Children no pretenden sustituir el sistema escolarizado, sino brindar un lugar seguro donde el aprendizaje se mantenga activo y que los NNA vuelvan a tener la oportunidad de sostener un lápiz en sus manos y plasmar sobre un cuaderno conocimientos de vida, además de disminuir su estrés.

“Las cartas descriptivas que manejamos las elabora un grupo de especialistas que tiene el marco de referencia de la multiculturalidad, entonces están adecuadas para población en movilidad”, dijo Velázquez, quien explicó que la mayoría de los menores que recurren a los espacios amigables al interior de los albergues proviene del llamado triángulo norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.









Otra oportunidad

Emilia Alejandra, una niña de 8 años procedente de Guerrero, es una de los miles de NNA migrantes que han restituido su derecho a la educación por medio de Save the Children. La delincuencia organizada de su pueblo hizo que su familia abandonara su hogar en busca de un refugio que le permitiera proteger su vida, por lo que hace tres meses arribó a Ciudad Juárez e hizo del albergue El Buen Samaritano su segunda casa, en espera de poder cruzar a Estados Unidos.

Los papás de Emilia decidieron unirse al éxodo cuando un grupo delictivo estableció una tarifa para que el negocio familiar pudiera seguir funcionando. Ante el temor de que las amenazas de muerte se volvieran realidad, comenzaron a esconderse por distintos rincones del país, hasta que finalmente arribaron a esta frontera con la misma esperanza con la que miles lo han hecho en los últimos años: cruzar a Estados Unidos y encontrar allá la vida que su país les negó.

Emilia cursaba el tercer grado de primaria cuando su hogar dejó de ser seguro. En aquel entonces, al igual que sus dos hermanos, cursaba clases a distancia de manera virtual porque desde un año antes la educación al interior de los salones se vio interrumpida en consecuencia de la pandemia de Covid-19, pero un día tuvo que huir con su familia y no sólo abandonar sus estudios, sino también el peligro de permanecer en su hogar.

“Vinimos huyendo, pidiendo asilo político para ir a Estados Unidos para que nos den la oportunidad de estar allá y de tener una protección”, contó la mamá de Emilia, Aracely Gatica, de 30 años, quien también trajo consigo a su hija Kelie, de 10 años, y a Ramón, de 6 años. Los tres lograron reponer su derecho a la educación por medio del espacio amigable que Save the Children instaló en el interior del albergue El Buen Samaritano.

El trabajo de educación en emergencia lo realiza la organización en colaboración con Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, y en mayo de este año se unió con Cisco, una empresa de telecomunicaciones, para crear el “Rincón de aprendizaje tecnológico”: un programa por medio del cual se enseñan habilidades digitales a la población migrante de los albergues Centro Integrador para el Migrante “Leona Vicario”, Pan de Vida y la Casa del Migrante.

Al cierre del 2020, Save the Children registró a cuatro mil 916 NNA migrantes beneficiados por medio de sus diversos programas; durante el primer semestre de este año atendió a cuatro mil 089, quienes recibieron atención educativa y apoyo psicoemocional a través de los talleres de protección infantil que emplean la metodología “Heart” para ayudar a reconocer emociones, nombrarlas y, sobre todo, sanarlas por medio del arte.









“Vienen niños de todas las edades, hay algunos muy pequeños que ni siquiera comenzaron a ir al preescolar, con ellos hay que iniciar desde las habilidades de coordinación”, apuntó Velázquez, y añadió que con cada uno de los menores han trabajado desde una semana hasta más de un año, según sea la situación migratoria que presenten, ya que el cruce ilegal, el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) y el Título 42 han modificado sus tiempos de espera en los albergues de Ciudad Juárez.

Save the Children está conformado por un equipo de promotores y facilitadores que asisten de lunes a jueves a los distintos albergues en que tienen instalados los espacios amigables y los rincones de aprendizaje tecnológico, los que a su vez están compuestos por diversas estaciones –de lectura, higiene, deportes, entre otras– que le permiten a los niños, niñas y adolescentes migrantes aprender por medio de actividades lúdicas.

“Este programa nos permite adaptarnos a todas las necesidades, aunque hay niños y niñas que leen o escriben más, las actividades diseñadas nos permiten trabajar con todos y todas y reforzar ese aprendizaje”, contó Aydee Elena Pedroza, promotora educativa de Save the Children. Explicó que las actividades no tienen un seguimiento, como en el sistema escolarizado, por lo que cada día puede incorporarse un NNA nuevo.

Así, un día, después de meses de esconderse por varios rincones del país, Emilia y sus humanos pudieron incorporarse al grupo de migrantes que actualmente se refugian en el albergue el Buen Samaritano; su madre agradeció encontrar un espacio donde sus hijos no sólo tuvieran la protección que salieron a buscar, sino también la atención educativa que se vieron obligados a abandonar.









En sus inicios, el albergue El Buen Samaritano únicamente recibía a personas adultas no acompañadas, pero con el tiempo abrió sus puertas a familias completas. Entonces, el pastor Juan Fierro –al frente del refugio– se preocupó al ver que los NNA no estaban asistiendo a la escuela y decidió buscar la forma de brindarles acceso a la educación sin tener que deambular por las calles de la ciudad. Fue así como la educación fue hasta ellos por medio de Save the Children. .





BUSCA UNICEF CERTIFICAR EDUCACION

Sin mirar hacia atrás y sin conocer el camino por recorrer, en el 2019 Andrea Melara abandonó su hogar en El Salvador y viajó hasta la frontera norte de México con la ilusión de cruzar hacia Estados Unidos y encontrar lo que un día su tierra natal le arrancó: la seguridad de continuar viviendo sin las amenazas del crimen organizado. Pero las políticas migratorias de Donald Trump la obligaron a hacer de Ciudad Juárez su principal refugio.

Al no poder alcanzar su objetivo, Andrea y su familia se propusieron restituir su vida en esta ciudad, por lo que sus papás buscaron un empleo y ella una escuela para continuar sus estudios; sin embargo, las dificultades de vivir en un país extranjero no se hicieron esperar: la secundaria donde solicitó ingresar no la aceptó porque no reconoció los documentos que presentó, así que tuvo que buscar otras opciones fuera del sistema escolarizado.









Su primera alternativa fue buscar un espacio en el Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (Ichea), pero la respuesta fue la misma: una vez más su certificado de nivel primaria no fue revalidado. A pesar de las dificultades, Andrea, de 16 años, no desistió, y finalmente encontró una oportunidad de reclamar su derecho a la educación en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Proyectos Sociales, Educativos y de la Salud (Cideses).

“Lucy”, “Alejandra” y “Javier”, de 16, 11 y 5 años de edad, no han encontrado la misma oportunidad que Andrea, por lo que después de 2.8 años de esperar en esta frontera el asilo político en Estados Unidos, permanecen fuera del sistema educativo.

“Nuestra vida en México no ha sido nada fácil, hemos sufrido maltrato, discriminación, rechazo y falta de protección; cuando me tocó la inscripción de mis dos niñas, me negaron la estación para mis hijas, me dijeron que no podían ser inscritas aquí en México, porque somos inmigrantes. No sé por qué nosotros los extranjeros no tenemos derechos ni tenemos voz en este país”, reclamó “Yuliana”, quien huyó de Guatemala con sus hijos por violencia familiar.

Cuando salieron de su país, “Lucy” tenía 13 años y estudiaba el séptimo grado de primaria, su hermana tenía 9 y cursaba el tercer año, y el más pequeño, hasta el momento, no ha logrado pisar un salón de clases.

“Cuando fuimos a la escuela fue tan triste, llevábamos toda la papelería, la secretaria iba a inscribir a mi hija y cuando vio los papeles de Guatemala entró y me dijo: lo siento, no hay cupo (…) dice el director que se cerró el cupo, por el hecho de ser migrante”, relató la madre sobre una secundaria técnica de la ciudad.

Temerosa porque al llegar a Juárez fue amenazada por un grupo delictivo para que les entregara a su hija mayor para ser prostituida, a cambio de que no le pasara nada a “Javier”, “Yuliana” y sus hijos viven refugiados en una casa de renta en el centro de la ciudad, en espera de poder cruzar la frontera.

Con el objetivo de evitar que más niños, niñas y adolescentes migrantes enfrenten la misma situación, este año el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) trabaja en coordinación con autoridades educativas –a nivel nacional y local– para que los documentos que porten consigo sean reconocidos oficialmente tanto en las escuelas de México como en los distintos países de Centroamérica.

Se trata de un proyecto que se trabaja de la mano con el Fondo Conjunto México-Alemania, financiado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán); pretende asegurar el ingreso de NNA migrantes a los planteles educativos y también que estudien en un ambiente inclusivo.

“La estrategia es incidir para que sean reconocidos sus documentos y que no se niegue el derecho a la educación, además de capacitar con habilidades técnicas a las y los funcionarios de educación, tanto de los que toman decisiones como de los que están al frente de las escuelas para el tema de la inclusión educativa, de todo lo que lo que tiene ver con campañas contra la xenofobia y la discriminación”, declaró Isabel Velázquez, coordinadora de Unicef en Juárez.

Desde que el proyecto arrancó, Unicef logró que 210 docentes o figuras educativas de nivel básico se certificaran en el diplomado “Inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en situación de migración”, donde se les habló de inclusión y la erradicación de la discriminación en contextos educativos a fin de que se comprenda la importancia de que NNA en situación de movilidad puedan acceder a la educación sin importar si cuentan con regularización migratoria.

“El derecho a la educación es uno de los más importantes sobre todo por la etapa de la vida en la que se encuentran, por eso nosotros trabajamos y buscamos cómo puedan gozar de él, con los retos que conlleva la propia movilidad, por eso se busca esta estrategia más integral: que los documentos educativos tengan la misma validez en sus países de Centroamérica como en México y que si en un futuro llegan a migrar a otro país también puedan contar con esos documentos que les validen su tramo académico”, dijo Velázquez.

Otro eje por medio del cual Unicef ha intervenido para restituir el derecho a la educación de NNA es el programa de atención en emergencias Radix, que consiste en actividades pedagógicas y lúdicas por medio de las que, además de reforzar sus conocimientos de lectoescritura y matemáticas, logran distraerse del contexto en que están viviendo.

Desde abril hasta finales de septiembre han sido atendidos mil 412 menores migrantes en nueve albergues de la ciudad: Alabanzas al Rey, Aposento Alto, Casa Romero, Espíritu Santo, “Kiki” Romero, Misión con Visión, Nohemí, Pan de Vida y Última Milla, donde el equipo de Radix ha improvisado sus propios espacios educativos para realizar actividades que implican un proceso de enseñanza-aprendizaje a través del juego.









Aunque Andrea Melara no pudo gozar de los programas educativos brindados por asociaciones internacionales –porque su familia no se refugió en un albergue– logró concluir sus estudios de nivel secundaria: el pasado 7 de agosto se graduó en compañía de otros 31 jóvenes de la ciudad para quienes, por diversos motivos, el sistema escolarizado no fue una opción.

“Me cambié de país porque en el mío hay mucha delincuencia”, expuso Andrea, quien luego de dos años de crear un nuevo hogar en Ciudad Juárez, logró alcanzar el sueño de cruzar a Estados Unidos y luchar por una nueva oportunidad de rehacer su vida mientras espera la resolución de su situación migratoria y cursa sus estudios de nivel preparatoria.





CON EL CORAZÓN LLENO DE CIUDADES

“Tengo el corazón lleno de ciudades”, se lee en el espacio en que todos los días decenas de niñas, niños y adolescentes migrantes de diversos países toman clases dentro del gimnasio municipal “Kiki” Romero.

















La maestra Adilene Torres Méndez, de la dirección de Derechos Humanos del Municipio, es la coordinadora del taller de regularización educativa que comenzó el pasado 30 de septiembre, con el objetivo de combatir el rezago académico con el que llegan muchos menores, además de poder ofrecerles el derecho a la educación.

Evelyn, quien hace casi cuatro meses tuvo que huir con su familia de las maras de Honduras, es una de los estudiantes que todos los días toman clases de lectoescritura, matemáticas y realizan actividades socioemocionales, lo que le permite seguir soñando con convertirse en veterinaria.

Luego de que sus padres fueron amenazados por una pandilla de la Mara Salvatrucha en su país, la niña de nueve años tuvo que abandonar la escuela para huir en busca de asilo en Estados Unidos, pero después de cruzar la frontera de Reynosa, Tamaulipas, a McAllen, Texas, fueron expulsados a México bajo el Título 42 a través de esta frontera.

Otros programas educativos como los de “Yes We Can”, en el albergue Pan de Vida, y “The Sidewalk School Project”, en el albergue San Matías, han apoyado a los niños migrantes en Ciudad Juárez.

Diariamente, familias mexicanas y extranjeras siguen llegando a Ciudad Juárez, donde Evelyn forma parte de los dos mil 400 migrantes que esperan actualmente una oportunidad de asilo en Estados Unidos, dentro de los 23 espacios de acogimiento existentes; aproximadamente mil 80 son niñas, niños y adolescentes. (Alejandra Gómez / Hérika Martínez Prado / El Diario)





