Organiza preescolar kermes a beneficio de maestra que padece cáncer

Ciudad Juárez.- Alumnos, maestros y padres de familia del preescolar 30 de Abril organizaron una kermés a beneficio de la maestra Rosalía Xitali Duarte Trejo, quien padece cáncer de mama.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de mayo, a la 1:00 de la tarde, en la parroquia San Juan Apóstol Evangelista, situada en la calle Baca Gallardo y Sierra Naica, en el fraccionamiento Infonavit Jarudo.

En el evento se ofrecerán combos de hamburguesas, nachos, bebidas, banderillas, entre otros alimentos.

El dinero recabado se destinará para estudios y tratamientos alternativos que le permitirán la posibilidad de mejorar su estado de salud, dijo la entrevistada.

“El pronóstico es que me van a dar seis quimioterapias, luego entraría a cirugía, pero hoy me harán tomografías con contraste para ver si el cáncer no se ha corrido a otros órganos, al pulmón, la matriz, el estómago y la pelvis”, agregó Rosalía.