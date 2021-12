Organiza AA cuarto foro sobre alcoholismo

Ciudad Juárez.— En 1935 un corredor de bolsa y un médico se reunieron en Ohio, Estados Unidos, y se compartieron los problemas que cada uno enfrentaba a causa de su adicción al alcohol. Aquel día ambos alcanzaron la sobriedad y crearon la comunidad internacional de Alcohólicos Anónimos (AA), en la que cada uno de sus integrantes cuenta su experiencia con la esperanza de recuperarse.

Con el paso de los años, AA se extendió por 182 países: en México se creó la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C., que está integrada por más de 14 mil personas a nivel nacional, y en Ciudad Juárez tiene presencia por medio de 65 grupos dispersos en diversas colonias; además, continúa recibiendo el apoyo de los profesionales.

El próximo viernes 10 de diciembre se llevará a cabo el Cuarto Foro de Alcoholismo a Profesionales: “El abuso en el consumo de alcohol genera violencia”, en la sala audiovisual del Instituto Politécnico de la Frontera, ubicado en el plantel Puerto de Palos de la colonia Patria, en un horario de 10:00 de la mañana al mediodía; será transmitido también en la página de Facebook de Alcohólicos Anónimos Área Chihuahua Norte.

“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida”, señaló la asociación civil, que esta semana se reunirá con sus aliados profesionistas para informar sobre el tema.

Además, especificó que en AA no deben pagarse cuotas ni derechos de admisión, pues la comunidad se mantiene con sus propias contribuciones; tampoco está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna y, porque no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa.

El Cuarto Foro de Alcoholismo a Profesionales, que se impartirá de manera presencial y virtual, será presentado por la licenciada Minerva Nevárez y dará inició con la intervención del diputado del Congreso del estado Gustavo de la Rosa Hickerson, a las 10:05 de la mañana; del mismo modo, podrá sintonizarse por la plataforma Zoom con el ID 857 8630 5025 y la Contraseña 723010.

Los profesionistas que compartirán sus análisis serán la licenciada Verónica Piñón Zúñiga, encargada del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional del Politécnico de la Frontera, quien hablará de “El profesional y el alcoholismo”, a las 10:35 horas; además, a las 10:55 participará el licenciado Ramón Molinar Apodaca, fundador del Ilustre Colegio de Abogados, con “Prevención de las adicciones”.

También intervendrá el padre Willian Morton, párroco de Corpus Christi, de la colonia Anapra, quien a las 11:15 horas hablará de “La ruta espiritual para enfrentar el alcoholismo en un entorno violento”; después, a las 11:35, participará la doctora Lizet Gutiérrez Perea, coordinadora de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones Zona Norte (Ceaadic).

Finalmente, el Cuarto Foro de Alcoholismo a Profesionales cerrará con la participación de Gustavo C., delegado a la conferencia del área Chihuahua norte, quien hablará de “El programa de Alcohólicos Anónimos como una solución al problema de alcoholismo” a las 11:55 horas, donde explicará que el objetivo primordial de la comunidad de AA continúa siendo la intención con la que nació: alcanzar el estado de sobriedad.