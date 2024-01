Ordenan liberar a tres acusado de robo de auto

Ciudad Juárez.- Un juez de control ordenó la libertad de tres hombres acusados de robo de vehículo, según la causa penal 257/24.

Hugo Humberto V. de 46 años de edad y sus hijos Adrián Ramón V. R. de 25 y Brandon Daniel V. R. de 18 años, quedaron en libertad, ya que el juez calificó de no legal la detención y retención de los indiciados, informó personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Este es el segundo revés que recibe el Ministerio Público en 24 horas, al quedar en libertad personas detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por fallas al debido proceso.

Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía de Distrito Norte, informó que la audiencia inicial contra los tres hombres, acusados de robo de vehículo con violencia, fueron presentados en la audiencia inicial a las 11:00 horas de este lunes.

La defensa legal de los acusados solicitaron al juzgador que fuera declarada de no legal la detención por parte de los agentes preventivos y la retención por parte del Ministerio Público; la representación cuenta con un plazo de 10 días para inconformarse con la resolución del juez, que ordenó la libertad de los acusados.

Cómo se informó, los tres hombres presuntamente se liberaron por sí mismos de sus captores y fueron aprehendidos momentos después por la Policía Municipal en el poblado de San Isidro, luego de que presuntamente robaron un vehículo, informó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la corporación preventiva.

Hugo Humberto V., Adrián Ramón V. R. y Brandon Daniel V. R., fueron arrestados el pasado viernes en el cruce de la carretera Juárez-El Porvenir y calle Miguel Hidalgo, luego de que presuntamente intentaron escapar de la policía tras ser identificados como los presuntos ladrones.

El aviso se le dio a los agentes preventivos mediante el número de emergencia 911, por el cual acudieron al cruce de las calles Olivar Portugués y Cerrada de Viñedos, en el fraccionamiento Portal de los Olivos, al suroriente de la ciudad, informó el portavoz.

Agregó que en el lugar, las víctimas señalaron que les fue robado un coche Ford Fiesta 2008 rojo, por lo que los oficiales implementaron el operativo de búsqueda, localizando el automotor en la carretera Juárez-El Porvenir cruce con calle Rivera del Lago.

El vehículo era tripulado por tres sujetos, que supuestamente ignoraron el alto que les marcó la patrulla municipal, por lo que fueron perseguidos hasta el poblado de San Isidro, dijo el vocero.

Una vez detenidos, las víctimas de presunto robo los señalaron directamente como los probables responsables, agregó.

Los hombres tenían rastros hemáticos en su ropa, uno de ellos estaba desnudo y presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

Sánchez Contreras precisó que en una inspección preventiva a los tres hombres se ubicaron restos de cinta adhesiva color canela alrededor del cuello y manos, lo que los hombres justificaron diciendo que acababan de liberarse después de haber sido privados de la libertad.

Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo y este lunes un juez ordenó su libertad.

Este es el segundo caso que un juez de Control ordena la libertad de los acusados en menos de 24 horas.

El primer caso fue documentado este domingo, cuando seis presuntos integrantes del grupo delictivo “Artistas Asesinos”, acusados de secuestro y portación de armas de fuego, fueron liberados luego de que un juez de control resolvió la no vinculación a proceso al término de la continuación de la audiencia inicial.

El juzgador fundamentó su resolución en el argumento del defensor, quien expuso que el presunto secuestrado de iniciales I. A. Z. declaró, al momento de la detención de los seis y su supuesto rescate, que no era víctima, sino que trabajaba con los ahora liberados y lo estaban regañando por no poder llevarlos con una mujer identificada como “La Lupe”, además de que no quería más problemas y buscaría irse de la ciudad, según la causa penal 157/2024.

Las evidencias videográficas y el testimonio de la presunta víctima fueron suficientes para que el juez no vinculara a proceso por los delitos de secuestro y portación ilegal de armas de fuego a Raúl Efrén G. L. de 21 años, Sergio T. V. de 29, Jesús Daniel S. M. de 23, Félix L.C. de 23, Fernando L. S. de 27, e Isaí Emir A. B. de 18 años.

Los seis fueron detenidos el 6 de enero por policías municipales y puestos a disposición el 8 y celebraron la audiencia inicial el 9 de enero, aunque luego de la formulación de imputación y solicitar el Protocolo de Estambul por presunta tortura cometida por parte de agentes municipales y ministeriales contra los detenidos, la sesión pospuso al día siguiente porque hubo una supuesta amenaza de bomba en varios recintos tanto del Poder Judicial del Estado como de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El 10 de enero, al retomarse la audiencia, se leyeron los antecedentes de la investigación, para que luego los acusados solicitaran un plazo de 144 horas, como lo marca la Constitución, para armar su defensa en el caso, por lo que fue celebrada el 14 de enero, día en el que se resolvió que fueran liberados, a excepción de Félix L.C., quien fue acusado de homicidio agravado, como supuesto integrante de la célula de “narcosatanicos” al servicio de los “Artistas Asesinos”.