Ordena juez liberación de hombre; detención fue ilegal

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control declaró ilegal la detención de un hombre quien al parecer estaba en posesión de 58 dosis de cristal, al determinar que fue ilegal la inspección física que realizaron agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).

El civil Ángel Soto Rivera fue arrestado luego de que apresuró el paso y cruzó la calle. A los policías estatales les pareció sospechosa esa actitud, por lo que le marcaron el alto y lo sometieron a una revisión física, tras la cual presuntamente le encontraron la droga.

Sin embargo, ayer el juez Alberto Ocón Campos ordenó la libertad del arrestado al considerar ilegal esa intervención policíaca.

El lunes pasado alrededor de las 13:30 horas en la calle Basaseachi Poniente de la colonia Villa Residencial, Soto Rivera iba caminando y a él se acercó otro hombre. Al ver la unidad de la CES, ambos masculinos apresuraron el paso, cruzaron la calle, uno de ellos salió corriendo y Ángel se quedó parado.

En ese momento los estatales se acercaron a Soto Rivera y éste expresó de forma voluntaria que “la muleta” no era de él, así lo establecieron los elementos en el informe homologado que redactaron.

Los elementos procedieron a realizarle una revisión física a Soto y en la bolsa del pantalón que vestía presuntamente hallaron un envoltorio que a su vez contenía 58 dosis de cristal, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) al juez Ocón Campos en una audiencia realizada ayer en la sexta sala de la Ciudad Judicial.

La abogada defensora argumentó al Tribunal que los agentes cometieron un acto de molestia en contra de su representado sin que estuvieran frente a la comisión de un delito, pues el apresurar el paso y cruzar una calle no es una conducta delictiva ni sancionada por la ley penal.

Después una argumentación por parte de la fiscal y de la defensora, el juez determinó que la abogada defensora tenía la razón y citó una tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se establece que debe existir una sospecha razonable para justificar la práctica de una revisión o un control provisional por parte de la Policía y en este caso, dijo el juez, no se acredita que hubiera existido una sospecha razonable y no está “justificada la actitud evasiva” que dijeron los elementos.

El juez también indicó que no está claro por qué en sede ministerial, el MP calificó de legal la detención y determinó consignar el caso al Tribunal. El juzgador dijo que el hecho de que existan otras carpetas de investigación contra Ángel Soto, que no han sido judicializadas, no era suficiente. Y finalmente ordenó la inmediata libertad.





