Ordena juez frenar la mina Gloria

Archivo / El Diario de Juárez / Los lugares de donde se sacaba cobre en Samalayuca

El juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua ordenó detener el proyecto de extracción de cobre a cielo abierto en la Unidad Minera Gloria, en Samalayuca, hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo promovido en febrero del año pasado, informó ayer la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Dicho juicio de amparo derivó de un estudio de la misma organización contra la explotación de la mina, la cual “pretende afectar el área natural protegida Médanos de Salamayuca, una zona de protección de flora y fauna de más de 60 mil hectáreas que abarca los municipios de Juárez y Guadalupe, al norte de Chihuahua”, señaló MCCI a través de un comunicado de prensa.

La empresa Samalayuca Cobre, S.A. de C.V., financiada por la firma canadiense VVC Exploration Corporation, “pretende construir y operar una mina que podría generar daños catastróficos al ecosistema y al abastecimiento de agua en el norte de Chihuahua”, denunció MCCI.

Señaló que ambientalistas nacionales y extranjeros recomiendan evitar la construcción y operación de minas a cielo abierto por ser sumamente dañinas al medio ambiente, ya que contaminan el aire y agua, dañan acuíferos subterráneos, impactan la flora y fauna y generan conflictos socioculturales con las comunidades originarias.

Desde el 24 de febrero del año pasado, MCCI y un grupo de ambientalistas y habitantes de la zona presentaron ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua evidencia suficiente para demostrar que el proyecto minero contaminará el sistema hidrológico de la región, pondrá en peligro a 258 especies de plantas y 158 especies animales protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y afectará el contexto arqueológico, histórico y cultural de la región, como son las pinturas rupestres, restos cerámicos y líticos de los años 1000 a 1500 después de Cristo y vestigios precolombinos.

“Todo proyecto público o privado que pretenda generar desarrollo económico debe permitirse siempre y cuando se apegue de manera estricta a la ley y respete los derechos humanos. Tenemos confianza en que el Poder Judicial de la Federación tomará la mejor decisión en favor del medio ambiente en el norte de Chihuahua”, señaló Gerardo Carrasco, director jurídico de MCCI.

Javier Meléndez, presidente seccional de Samalayuca e impulsor del proyecto, reclamó ayer que se hayan enfocado en parar la obra pero no en dar nuevas alternativas a los pobladores, quienes se vieron afectados por la pandemia de Covid-19.

“Jamás regresaron con una alternativa para Samalayuca, aun así la empresa que tiene suspendido el proyecto sigue pagándole a los ejidatarios y apoyando a la comunidad con despensas. Samalayuca tiene mucha gente que se tuvo que ir a Juárez a trabajar, tenía 10 albercas y con la pandemia no han podido trabajar”, argumentó.

El presidente seccional aseguró que el proyecto minero cumple con toda la regulación ambiental y que la suspensión provisional, debido al amparo, es política.

“La suspensión es en lo provisional, cuando dan entrada a un amparo no es la definitiva, eso sucede siempre que dan entrada a un amparo”, dijo Meléndez.

Continuó: “El proyecto está detenido políticamente, no hay trabajos que se estén realizando ni nada por el estilo, desde que vino a Juárez (Andrés Manuel) López Obrador y que los escuchó en el gimnasio de Bachilleres, en base a eso dijo ‘vamos a suspender el proyecto’, en base a eso está suspendido políticamente. El proyecto cumple con las normas, la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) fue la que otorgó los permisos y fue en este sexenio”.

Agregó que “el juicio va a continuar hasta que el juez declare la suspensión total o que no proceda, pero el proyecto ahí seguirá, legalmente cumple con todas las condiciones. No es la vía legal la que lo tiene suspendido, es la vía política. El proyecto funcionará dentro de un año o cinco años, o no sé cuándo; lo que hicieron fue quitarle a la comunidad una posibilidad de desarrollo, suspenden ese proyecto pero tampoco le ofrecen nada a Samalayuca”, reclamó. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

