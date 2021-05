Ordena alcalde revisión a PASA

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Tras los señalamientos de los candidatos a la presidencia municipal sobre un servicio deficiente en la recolección de desechos, el alcalde Carlos Ponce Torres dijo ayer que se deben revisar las condiciones del contrato con la empresa PASA.

Aseguró que en los recorridos que realiza en la ciudad se ha percatado que hay problemas de basura.

Héctor Zamora Aguilar, gerente general de Promotora Ambiental (PASA) –concesionaria del servicio–, afirmó que la compañía no puede opinar respecto a temas políticos.

“Lo único que le puedo decir es que estamos haciendo la cosas de manera correcta y no podemos meternos en temas de campaña o políticos”, indicó.

El pasado viernes, en el único debate por la alcaldía de Juárez, los candidatos arremetieron contra el estado de los servicios públicos de la ciudad, sobre todo el de recolección de basura a cargo de PASA.

El presidente municipal en funciones, Carlos Ponce Torres, aseguró ayer que en los lugares donde ha visto que hay problema de basura pide el apoyo de la Dirección de Limpia para contribuir a tener aseados esos lugares.

Dijo que se debe ver en qué condiciones está el contrato con PASA, “y qué podemos hacer en los tres meses que nos quedan: junio, julio y agosto”.

“En la responsabilidad que ahorita tengo como alcalde no puedo dejar de hacer recorridos por la ciudad y brindar apoyo en las necesidades más urgentes que haya”, mencionó.

“No estamos favoreciendo con esto a ningún candidato, estamos en un momento dado tratando de responder en la medida de los recursos que tenemos a las necesidades más urgentes que hay en la ciudad”, anotó Ponce.

A su vez, Zamora aseguró que siguen trabajando “fuerte” con 134 rutas diariamente, 67 matutinas y 67 vespertinas.

Agregó que la recolección de desechos domiciliarios aumentó de mil 300 toneladas diarias a mil 450.

“Yo no puedo saber si los candidatos usan información verídica o no, yo no puedo opinar al respecto”, añadió el gerente.

La empresa cuenta con 70 unidades para la recolección de basura, y desde agosto del año pasado se agregaron 20 rutas para sumar 134, establecen datos proporcionados por el gerente general.

En mayo de 2019 el Cabildo aprobó cambios en el contrato con PASA y además de aumentar las frecuencias, se acordó incrementar las rutas y poner en funcionamiento el número 072 para quejas del servicio.

Con esos cambios, desde junio de 2019 los camiones recolectores empezaron a pasar tres veces a la semana en dos rutas, de las 6:00 de la mañana a las 11 de la noche, ya que anteriormente en algunos sectores sólo iban dos veces a la semana.

En la ruta uno la unidad recolectora debe ir los lunes, miércoles y viernes en el oriente de la ciudad, y en la dos los martes, jueves y sábados en el poniente.

El contrato con PASA vence en el 2023, establecen datos del Municipio.