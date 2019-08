Optan clientes por bolsas ecológicas

Ciudad Juárez— Con tres bolsas reciclables grandes, y varias de plástico que reutiliza de otros productos, es como Olivia Cárdenas acude a comprar la fruta y la verdura a un local ubicado en el Mercabastos de Pradera Dorada.

“Estas bolsas vuelven a ser reutilizadas (los paquetes de plástico), saco del refrigerador el producto, lo uso, cuando se termina lavo la bolsita, la escurro con los trastes y la guardo limpia y seca. Cuando vengo a comprar otra vez vuelvo a hacer lo mismo, los pongo en una bolsa grande y me traigo mis bolsas grandes”, explicó.

Olivia menciona que tiene unos tres años realizando esa práctica, no por el hecho de que ya quedaron prohibidas las bolsas biodegradables, pero que ahora también su hija y su nuera realizan esa misma acción en beneficio de la ecología.

Al igual que ella, al menos tres personas, en un lapso de minutos llegaron a ese mismo local con bolsas reciclables para comprar sus productos.

“A mí me dan ganas de ponerle una estrellita en la frente a las señoras, ya muchas vienen con sus bolsas, porque sabemos que ya no podemos dar, también hemos vendido redes, pero ya mucha gente viene con bolsa, eso está muy bien porque en verdad está muy contaminado el país, todo el mundo”, mencionó Blanca Díaz, una de las propietarias del establecimiento.

Indicaron que aunque aún hay clientes que exigen que les den bolsa para cada producto que llevan, poco a poco se observa que cada vez son más las personas que tienen la cultura ecológica.

“Pero sí hay gente que pone un mango en una bolsa, un ajo en una bolsa, me veré muy mal, pero yo les voy poniendo todo en una misma bolsa para evitar tanta contaminación”, agregó.

“Es como un 50 por ciento de la gente que ya tiene la cultura del reciclaje, pero sí hay gente que no lo tiene arraigado todavía, falta trabajar, pero con los medios de comunicación es para que realmente podamos llegar a toda la gente; lejos de bajar costos en esto, realmente es para poder ayudar a lo que es la limpieza en total”, añadió Barush Lule, quien también administra el negocio.

Lule indicó además que el hecho de que este tema haya sido publicado constantemente en los medios de comunicación, ha influido notablemente en las acciones que realizan los clientes.

“Desde antes de que empezara esto de que ya no se iban a dar bolsas, nosotros tenemos clientes que ellos traen sus bolsas y empiezan ver cómo reciclan, pero sí se ha visto a partir de que se empezó a publicar esto que ha incrementado la afluencia de gente que trae sus mismas bolsas”, comentó.





Sin orientación de autoridades





En este establecimiento, se prepararon con tiempo para apegarse a la ley que entró en vigor hoy 29 de agosto, para ya no utilizar bolsas de plástico que no sean de material biodegradable.

Además de que mandaron a hacer bolsas reciclables que regalan a los clientes, ofrecen en venta las redes y usan bolsas biodegradables, sin embargo el costo de estas últimas es de un 15 por ciento más que las de plástico tradicional.

Otra de las medidas que han tomado, es que, en las mismas cajas que llega la mercancía, entregan los productos a granel a los clientes para que ellos a la vez las vuelvan a usar las próximas veces que vayan.

“Necesitamos todo mundo ser más limpios, no tirar las bolsas, aquí si no usan una bolsa, la arrugan y me la ponen en la fruta o me la dejan aquí encima, yo tengo que andar buscando bolsitas y las pongo aquí limpias para que la gente las use”, mencionó Blanca.

Sin embargo, al igual que en otros establecimientos entrevistados, mencionaron que hasta el momento ninguna autoridad ha tenido contacto con ellos para orientarlos sobre el tema, por lo cual, aún quedan muchas dudas y el temor de que, en algún momento puedan ser sancionados.

Como ejemplo, Lule indicó que los productos a granel, como el frijol, arroz y otro tipo de granos, los empaquetan por kilo, para lo cual tienen que seguir usando las bolsas de plástico, por lo que requieren otras alternativas.

Por su parte, Angélica Arias, encargada de un establecimiento que vende artículos desechables en el Mercabastos de Pradera Dorada, mencionó que ya han implementado la medida de vender sólo bolsas biodegradables, las cuales cuestan un 15 por ciento más que las anteriores, sin embargo, asegura que incluso los proveedores desconocen esta ley, ya que a pesar de que ellos como clientes les piden que únicamente les surtan las biodegradables, aún les venden las de plástico tradicional debido a que buscan sacar el restante que tienen en las bodegas.

“Nadie ha venido a darnos información sobre el tema, lo único que nos han comentado y eso no autoridades, sino nuestros jefes, es que nosotros vamos a poder venderlas, más no empaquetar y el producto que vamos a manejar es puro biodegradable”, comentó.

Indicó que el proveedor tiene tres semanas que empezó a surtirles las biodegradables.

“Pero igual nos han puesto muchas trabas en ese sentido, por ejemplo muchos proveedores todavía no nos quieren vender lo biodegradable, quieren esperarse a sacar todo, nosotros queremos pedir ya lo biodegradable y no lo venden, ellos están limpiando su bodega y nos están llenando a nosotros de ese producto, a quienes pueden sancionar es finalmente a nosotros”, comentó.

Indicó que en el local venden aproximadamente 25 kilos de bolsas al día.

En un recorrido por las cadenas de tiendas de conveniencia de esta ciudad, se observó que Oxxo ya no usa bolsas para los clientes, Del Río usa bolsas biodegradables y Circle K, espera terminar con las que tiene en existencia para dejar de entregarlas y vender una bolsa reciclable por 10 pesos.