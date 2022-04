Opositores a reforma eléctrica defienden intereses ajenos, afirma alcalde

Ciudad Juárez.— Los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica se exhibieron ante el país como defensores de intereses ajenos al nacional, declaró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Quienes votaron en contra, honestamente no se dieron cuenta del gran daño que se hicieron a sí mismos políticamente hablando y que la gente se los va a cobrar en las urnas; si algo habían avanzado, aquí van a retroceder”, indicó.

PUBLICIDAD

Agregó que aunque la reforma no se aprobó, no fue una victoria, ya que fueron 275 diputados los que votaron a favor y 223 en contra, pero simplemente no se alcanzaron las dos terceras partes.

Anotó que como lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viene la reforma a la Ley Minera.

Reiteró que fue un error “histórico” votar en contra de la reforma, y los ciudadanos se lo van a cobrar en la primera oportunidad.

“Porque es un tema de sentido común, la reforma del 2013, más allá de oposiciones ideológicas, ya demostró que fracasó, no bajaron los precios de la luz, no tuvimos ninguna mejora en el sistema, habría que dar oportunidad a algo distinto, a algo nuevo que pudiera ser mejor que 2013 y lamentablemente se perdió esa oportunidad”, declaró el alcalde emanado de Morena.

Después de más de 15 horas de discusión, los diputados de oposición cumplieron su voto y evitaron que la reforma eléctrica fuera aprobada; es la primera vez que se da un revés a una iniciativa respaldada por Morena y sus aliados.

Con 275 votos a favor de Morena y sus aliados (PT-PVEM) pero con 223 votos en contra de los legisladores de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), la reforma eléctrica no obtuvo mayoría calificada, por lo que fue desechada en lo general.