Opina alcalde que está Trump desesperado

Associated Press

Ciudad Juárez— ““Las declaraciones del presidente Donald Trump en las que afirmó que impondría una tarifa a los autos que crucen de México a Estados Unidos para pagar el muro fronterizo, es el reflejo de su desesperación porque va abajo en las encuestas para reelegirse”, consideró el alcalde de Ciudad Juárez Armando Cabada Alvídrez.

“Recordemos que el muro fue uno de los temas centrales en la campaña anterior, y lo que observamos es que lo está retomando para que le rinda frutos electorales”, manifestó.

Dijo que Trump no pudo cobrar el muro a los mexicanos de manera tácita, “algunos dicen que se pagó con la supervisión que hace el Ejército sobre todo del lado mexicano, pero propiamente no construyó el muro ni lo pagó México, y es lo que va a seguir pasando, me parece que es un tema de índole electorero y que lo está utilizando nuevamente con ese fin”.

El martes Donald Trump afirmó que impondría una cuota a los vehículos que crucen la frontera para pagar el muro, pero no dio detalles.

“Van a pagar en la frontera, en los cruces. A los coches que crucen les vamos a poner una tarifa”, dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre su antigua promesa de que México pagaría por el muro.

“No importa si pagan hoy o en los próximos meses, México pagará. Tenemos una gran relación con México".

acastanon@redaccion.diario.com.mx