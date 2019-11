Operativo en el Cereso, ‘una ocurrencia’

Ciudad Juárez— Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó el operativo desplegado en el Centro de Readaptación Social número tres (Cereso) la noche del martes y que provocó el incendio intencional de al menos 15 vehículos en diferentes puntos de la ciudad, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, calificó el operativo como una ocurrencia.

“Preguntaría al Gobierno federal y estatal si los operativos de este tipo son una estrategia o una ocurrencia, porque si lo es, entonces la estrategia está fallando y si es una ocurrencia debe renunciar más de un funcionario”, dijo.

Ayer el presidente López Obrador, durante su rueda de prensa matutina, apoyó el operativo en el Cereso, “ahora que hubo actos vandálicos en Juárez porque el Gobierno del Estado está retomando el mando de un reclusorio, desde luego que hubo una reacción porque muchos delitos, sobre todo los que tienen que ver con extorsión, están saliendo de los reclusorios. Entonces el gobernador de Chihuahua toma la decisión, nosotros apoyamos eso y hay actos vandálicos”, declaró.

Por su parte el dirigente señaló que lo que sucedió en Juárez fue una réplica de lo ocurrido en la ciudad de Culiacán la semana pasada, “si el Estado mexicano cedió en Culiacán, en cualquier municipio puede pasar lo mismo, la receta ya está hecha y ya saben por dónde”, dijo.

Con el asesinato de ocho personas, las lesiones por quemaduras intencionales a 14 obreros de maquiladora y la quema de 10 camiones de pasajeros y 5 vehículos particulares para generar caos, internos del Cereso estatal número tres, pertenecientes al grupo delictivo “Los Mexicles”, retrasaron el pasado martes por varias horas un cateo que habían programaron las autoridades, en el que también frustrarían el traslado de internos a otros penales, de acuerdo con información oficial.

El cateo al penal se realizó a partir de las 23:30 horas del mismo martes, varias horas después de iniciada la jornada violenta que duró alrededor de 10 horas continuas en distintos sectores de la ciudad.

“En Juárez y Chihuahua no estamos para estar aguantando las incapacidades de funcionarios que no planean las cosas, que no miden los riesgos ni tienen los alcances necesarios para controlar lo que está pasando”, afirmó.