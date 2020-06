Operará Municipio casi al 100 por ciento

Ciudad Juárez.- Con el cambio del semáforo de rojo a naranja, a partir del lunes la administración municipal operará casi con el 100 por ciento de su personal, a excepción de los empleados vulnerables al Covid-19.

Además, se reabrirá el parque El Chamizal y los panteones con aforo del 50 por ciento, indicó ayer el alcalde Armando Cabada en rueda de prensa.

Las restricciones de movilidad en los vehículos, donde pueden ir máximo dos adultos, continuarán hasta que el Estado publique un nuevo decreto, agregó.

“El semáforo cambia hasta el lunes; no cambia este fin de semana, así que no estará abierto ni El Chamizal este fin de semana ni los panteones estarán abiertos con motivo del Día del Padre”, puntualizó.

Dijo que una vez abierto, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública harán rondines en el parque para evitar aglomeraciones de más de 50 personas.

En el caso de los mercados, afirmó que en color naranja tienen permitido trabajar con aforo de hasta el 50 por ciento.

“Habremos de hacer el llamado a los lideres de los distintos mercados para que tomen nota sobre esto, y eviten al 100 por ciento sobre todo los locales no esenciales”, expuso.

Cabada indicó que la reactivación de todo el personal en las direcciones municipales iniciará el lunes, excepto los mayores de 65 años, quienes tengan enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas o en estado de lactancia.

“Todos los demás hemos hecho las adecuaciones necesarias en todas las direcciones para cuidar la salud de todos nuestros empleados”, aseguró.

Dijo que a los empleados se dotará de cubrebocas, gel antibacterial, se les checará la temperatura al ingresar a las oficinas y pasarán por un túnel sanitizante.

“Esta reactivación, es resultado del esfuerzo de muchos juarenses que han sido respetuosos de las medidas y lineamientos establecidos por los distintos órdenes de Gobierno”, mencionó.

Inicia la reactivación

Expuso que el próximo lunes es un día muy importante para los juarenses.

“Porque marca el inicio de la semaforización en naranja que permitirá iniciar el camino hacia la reactivación económica y social de nuestra comunidad, siendo respetuosos, como lo hemos sido, de las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado”.

En esta etapa se reactivan actividades industriales no esenciales al 30 por ciento de aforo, restaurantes al 50 por ciento, spas, estéticas y consultorios médicos no esenciales al 50 por ciento de aforo (excepto dentales).

Disminuirá personal

un ejercicio de eficientización y se revisará en cada área con qué personal se puede operar con menos plazas, indicó el alcalde Armando Cabada.

Agregó que aunque no es un programa de despidos, se revisará la plantilla y se darán algunas bajas, por ejemplo de trabajadores que durante la pandemia dijeron que estaban enfermos y no era así.

“He pedido a los directores que tengan siempre la observación de ver quién no trabaja, o no quiere trabajar, pues esas personas no deben estar en el Municipio”, expuso.

Afirmó que durante casi tres meses la administración municipal trabajó con el 30 por ciento de la plantilla de empleados y en algunas áreas fue eficiente y puntualizó que esa situación debe ser una medida para que los directores mejoren sus departamentos.

“Ser eficiente significa reducir su gasto corriente, entonces no es que se esté aplicando una medida en particular, sino ha sido la observación de siempre que les he exigido yo a mis directores”, mencionó.

Dijo que hay casos que se descubrieron “de personas que se hicieron pasar por enfermas o que tuvieron miedo a pesar de que tenían las condiciones de salud y físicas de poder seguir trabajando; por su puesto las vemos como un engaño, son las menos, la verdad es que es muy poco el personal al que me estoy refiriendo”.