Operan 16 mil pozos ilegales en la entidad

El Gobierno del Estado estima que en la entidad hay alrededor de 16 mil pozos de agua para uso agrícola no reportados, o ilegales, cantidad que es similar a la de los títulos que sí aparecen para este fin en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda).

De acuerdo con Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), al problema se suma la falta de medidores en los puntos de extracción que sí constan en dicho listado oficial y, asimismo, de personal y de recursos en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar el cumplimiento de la norma sobre verificación.

PUBLICIDAD

“De lo que sí estamos seguros es que hay más pozos que los que están en el Repda (…) estimamos que es igual a los pozos que cuentan con su documentación”, dijo Mata.

“Ahora, muchos de los pozos que sí están en el Repda, pues no tienen al día su concesión, ya sea porque se les ha vencido, no han renovado, etcétera. Y lo más grave de todo es que no cuentan con medidor, no tienen medidores, y los que cuentan con medidores pues nadie les mide, entonces no hay un dato exacto de cuánto se está extrayendo ilegalmente o irregularmente (…) Simplemente no están medidos (…) independientemente de si tienen medidor o no, nadie los mide”, agregó.

El funcionario fue consultado sobre lo que calificó como problema de “gobernabilidad del agua” luego de que, en conferencia de prensa la semana pasada, informara que buscarían un convenio marco con la Conagua con el fin de mejorar las prácticas de medición.

“Me refería a que pudiéramos colaborar con Conagua en un convenio marco que estamos solicitando para poder combatir la falta de gobernabilidad en la extracción de agua subterránea”, dijo.

“Hemos detectado muchos pozos ilegales, que no cumplen la normatividad establecida en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, es por ello que nosotros estamos buscando, como digo, un convenio marco con Conagua, que nos permita a nosotros, al Estado, poder aplicar la ley y combatir esta ilegalidad que existe”, agregó.

Conagua no respondió ayer una solicitud de información sobre su estimación de cantidad de pozos ilegales o sin medidores.

Mata mencionó que la entidad analiza a la fecha la estrategia de colaboración y el costo para asumir la vigilancia del recurso hídrico en términos similares a los que tiene el Gobierno estatal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Un convenio semejante, que permita que tengamos la facultad pues de multar, de supervisar, de medir, de aplicar la norma”, dijo.

El funcionario expuso asimismo que la problemática detectada es mayor en las regiones sin agua superficial, como el noroeste y la zona occidente del estado, sobre todo en la región de Cuauhtémoc.

“Estamos hablando de Cuauhtémoc, toda la zona noroeste, Janos, Ascensión, hay mucho pozo ilegal, más en Cuauhtémoc”, dijo Mata, que agregó que, sin tratar de “estigmatizar”, este tipo de extracción “es muy grave en las áreas donde se asientan los menonitas (…) En el corredor de Rubio es donde más hay”.

Información difundida en junio por Conagua indica que, desde el 1 de julio, es obligatoria la aplicación de la norma NMX-AA-179-SCFI-2018, que establece “las características y especificaciones para la selección, instalación y operación de los medidores y sistemas de medición para el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales; la metodología para medir los citados volúmenes, y el procedimiento para la transmisión de los datos de medición a la Comisión Nacional del Agua”.

De acuerdo con Mata, sin embargo, la “Conagua no tiene los recursos para revisar que se esté cumpliendo (…) no tiene inspectores, no tiene camionetas, no tiene gasolina, dinero, viáticos, etcétera”.

Tampoco sobre esta norma respondió una solicitud de información la dependencia federal citada.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx