Opera Pensiones con déficit de 200 mil mdp

Pensiones Civiles del Estado funciona con un déficit de más de 200 mil millones de pesos, advirtió la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

“Es una locura, apenas pudimos cerrar el año”, agregó ayer la titular del Ejecutivo estatal, luego de que el pasado viernes un grupo de derechohabientes protestó afuera del edificio de Pensiones, en Paseo Triunfo de la República, para exigir el arribo temprano de medicinas.

“¡Quimios para Pancho!”, reclamaron los quejosos en favor de Francisco Salas, profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Desde diciembre de 2021 le fue diagnosticado cáncer. No obstante, denunció que en Pensiones le están negando sus fármacos en tiempo y forma, lo cual puede hacerlo recaer y perder la posibilidad de un trasplante de médula ósea.

Salas requiere 36 dosis de Darzalex, pero cada una se le vende en 40 mil pesos.

Debido a que Pensiones no le está garantizando su atención sino hasta fin de mes, interrumpiendo así su tratamiento, él, su esposa y allegados externaron sus inconformidades.

La gobernadora Maru Campos señaló ayer que se está trabajando en reordenar Pensiones Civiles del Estado y se estará haciendo lo posible.

“Se está reordenando, pero es un tema que nos va a tardar mucho más tiempo y no lo acabaremos de resolver en estos seis años. Es mucho el daño que se hizo, el rezago. Estamos trabajando con mucha omisión, por costos de décadas, pero no podemos cruzarnos de brazos. La gente me contrató para tomar decisiones difíciles en tiempos difíciles, y eso vamos a hacer”, expresó.

En tanto, el maestro de la UACH dijo que espera que la situación sea solucionada lo antes posible. Precisó que de no ser atendido su vida está en riesgo, por lo que verá la posibilidad de recurrir a vías legales ya que las autoridades de Pensiones han sido omisas.

“Vamos a buscar apoyo, a hacer un grupo para darle seguimiento. También buscaremos la instancia legal, demandar a Pensiones Civiles del Estado para ver si un jueves gira una orden para que acaten el seguimiento de esta atención”, dijo el profesor.

En noviembre pasado, el director de Pensiones Civiles del Estado, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, informó que la deuda con la institución se mantiene en poco más de 4 mil millones de pesos tan sólo en lo que se refiere a la UACH, Tribunal Superior de Justicia, JMAS y la Secretaría de Hacienda.

Calificó esta situación como difícil por la falta de liquidez.

Dijo que este adeudo ha provocado que el servicio médico de Pensiones se haya visto afectado en términos de calidad, pero que se encuentran trabajando en distintas estrategias para que la atención de los derechohabientes se siga dando de la mejor forma posible.