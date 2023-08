Opera PASA-GEN en total impunidad

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) informó haber iniciado un procedimiento contra Promotora Ambiental (PASA) luego de que, en una inspección en el basurero industrial que se incendió el 9 de julio, encontró a la compañía sin dictamen de Protección Civil ni comprobante de disposición de llantas.

PASA opera dicho basurero a través de su división GEN.

Sedue detectó además que en la bitácora de acceso la empresa “no tenía la cantidad de residuos que se reciben”, mientras que sobre el estado físico de la instalación anotó que “no se observó canal de agua pluvial” y que “los postes que delimitan el predio se observan enterrados por tierra volátil de la superficie”.

La lista de faltantes fue entregada el 24 de agosto a este medio por la Sedue, luego de que esta dependencia anunció el 12 de julio que en esa fecha realizaría la inspección en el depósito por un incendio que se presentó tres días antes.

“Se emite acuerdo de instauración de procedimiento contra la empresa a quien nos referimos”, indicó Sedue en su respuesta a este medio.

“El 12 de julio del año en curso se realizó visita de inspección a la referida moral con el objeto de verificar el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento, así como lo relativo a diversas condicionantes establecidas en la autorización para Manejo Especial de Residuos y Resolución de Impacto Ambiental de la moral en comento. Todo esto derivado de hechos acontecidos el 9 de julio del presente año”, agregó la dependencia para luego listar los documentos no presentados.

Omar Mendoza, jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Sedue, dijo ayer a este medio vía telefónica que el inicio del procedimiento fue notificado a la compañía el pasado jueves, a partir de lo cual empieza un plazo de 10 días hábiles para que presente alguna respuesta.

“Esta es la oportunidad que ellos tienen de defenderse, por decirlo de alguna manera, en base a las pruebas, si es que hacen uso de su derecho, porque es un derecho, es opcional si contestan o no”, dijo Mendoza.

“Ya a partir del 8 de septiembre, el Jurídico dice ‘cierro el período de pruebas para ya no admitir ninguna prueba’, en caso de que hayan presentado alguna; o bien cierra el período y ‘como no me ofreciste, todo lo que me ofrezcas de pruebas después de este día es extemporáneo y te va a generar una sanción adicional a lo que pudiéramos valorar en la resolución’. Después del cierre de pruebas y alegatos, el Jurídico está en condiciones de emitir una resolución, donde vienen todas las sanciones”, agregó Mendoza.

Alfredo Valenzuela, gerente de PASA, no respondió ayer una llamada de este medio.

La información de Sedue agrega que también solicitó a la compañía la aplicación de diversas medidas correctivas con base en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.

“Condicionantes que se omiten enumerar toda vez que se trata de un procedimiento actualmente abierto y en trámite”, indicó la Sedue.

Otros datos entregados por la dependencia son que la firma cuenta con una resolución de impacto ambiental del 25 de enero de 2022 y una autorización para el tratamiento y disposición final de residuos “generados por la industria de competencia estatal” del 4 de marzo de 2021.

Este tipo de desechos, explica la información, pueden ser cartón, plásticos, metales, maderas, lodos, escombros, líquidos, residuos orgánicos y basura industrial no peligrosa.

“No presentó comprobante de disposición de llantas, ya que por medida de seguridad las separan y cuentan con área para almacén”, indicó la autoridad.

PASA es la misma empresa que, desde 2006, ha sido la concesionaria del Gobierno local para el servicio de recolección de basura doméstica, contrato que vence el próximo 4 de septiembre en medio de cuestionamientos sobre su cumplimiento.

El fin de esta concesión pública, dijo Valenzuela en julio, no afectará el negocio de la recolección de desechos industriales cuyo basurero se incendió la tarde del domingo 9 de julio –a pocas horas de otro siniestro en una estación de transferencia del Gobierno municipal, en El Chamizal.

“(Son residuos) de manejo especial, todos aquellos residuos que genera el sector privado, manufactura, tiendas de autoservicio”, dijo entonces Valenzuela, consultado sobre el tipo de desechos que recolectan en este depósito que, como el público, está en la zona sur de la ciudad.

