Opera Morena aquí en instalaciones prestadas

Ciudad Juárez.— La Comisión Municipal de Morena en Juárez ha sesionado en casas o aulas prestadas, luego de que desde enero el partido se quedó sin sede operativa.

“He estado haciendo las reuniones del partido en mi casa, he estado pidiendo aulas en la universidad para llevar a cabo eventos, los militantes no tienen la culpa de que haya esta manera de operar tan vengativa”, señaló la virtual titular de la Comisión Ejecutiva Municipal de ese partido, Luz Elia Marín Rentería, al tiempo de acusar que ha sido excluida del organismo: no sabe si su nombramiento es válido, incluso no se le atienden llamadas o mensajes a la dirigencia estatal.

PUBLICIDAD

“Se supone que yo todavía estoy, pero ¿cómo voy a coordinar y cómo voy a trabajar si no tengo recursos? Llega el momento en el que ya no se vale, porque se ha trabajado mucho y ahora ni siquiera tengan el respeto de responder, francamente es una grosería”, apuntó.

La parte del edificio que ocupaba la sede de Morena, en la calle Constitución 311 de la colonia Partido Romero desde el 2018, era pagada por Marín Rentería a través de un pago de nómina de 20 mil pesos al mes, hasta que en febrero “bajó” la orden desde la dirigencia estatal de ese partido para no renovar el contrato de arrendamiento, explicó.

Responde Brighite Granados

La dirigencia estatal se encuentra en el proceso de encontrar una nueva ubicación para poner una representación del comité ejecutivo estatal con sede en Juárez, explicó su presidenta Brighite Granados de la Rosa.

“El edificio lo rentaba Luz Elia, directamente ella, el partido no pagaba los servicios tampoco. Por esta razón estamos buscando un edificio que rente directamente el partido, que sea una oficina del partido, como se debe de hacer”, apuntó.

En tanto, aseguró que Marín Rentería no fue retirada del cargo que ocupaba dentro de la comisión municipal de ese partido.

“Se me daban 20 mil pesos al mes y yo tenía que arreglármelas para mantener la sede de Morena. Cada enero renovábamos un contrato de arrendamiento y en diciembre les dije y me contestaron que no renovara y que buscarían en otro lugar. Tengo las cosas de la oficina a punto de sacarlas a la basura, no les interesa”, señaló Rentería Marín.

“El partido no es el mismo, ha abandonado sus principios, es la primera vez que milito en un partido y será la última. Definitivamente se han infiltrado otras ideologías y otros intereses. Están acostumbrados a ser sectarios y trabajar en grupos”, comentó.

Antes de la reforma en los estatutos de Morena, no se consideraba la conformación de comités municipales de ese partido y solamente había comisiones encargadas de la organización partidista en algunos municipios del estado. A partir de la reforma estatutaria del año pasado, es facultad del Comité Estatal determinar en cuáles municipios del país habría comités morenistas.