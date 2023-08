Opera en la ilegalidad mayoría de terrazas

La Dirección de Gobernación Zona Norte estima que en la ciudad hay unas 500 terrazas jardín y que la mayoría de ellas opera sin permiso, dijo el titular de la dependencia, Alejandro Jiménez Vargas.

Incluso algunos de los propietarios, al ver que no tienen la posibilidad de que se les otorgue el permiso para la venta y suministro de alcohol, debido a que no pueden obtener los permisos municipales, han intentado traspasarlas, pero los nuevos propietarios tampoco podrían rentarlas, advirtió.

PUBLICIDAD

Esto se debe a que en muchos de los casos no cumplen con las especificaciones que exige la dirección de Protección Civil municipal, como el que tengan estacionamiento, y al no contar con dicha documentación y con la de Desarrollo Urbano, Gobernación no les puede otorgar la anuencia para que los clientes puedan consumir bebidas alcohólicas, explicó.

“Muchos de estos lugares se encuentran en zonas habitacionales y lamentablemente no pueden operar como un negocio establecido cumpliendo con todos los requisitos de ley”, comentó.

Refirió que a la dependencia han acudido ya más de 10 personas para pedir orientación debido a que les han ofrecido dichas propiedades en traspaso y que están interesados en iniciar un negocio, pero se les indica que no se les dará el permiso.

“Nos hemos dado cuenta que muchos establecimientos han dejado de operar, precisamente por no contar con la documentación correspondiente, nos ha llegado información de que inclusive se han dejado los tipos de negocios, algunos más avispados tratar de traspasarlos, pero se les hace un exhorto a las personas que esos negocios no tienen la documentación correspondiente para operar, los nuevos propietarios tendrían las mismas broncas”, advirtió.

Dijo que aunque oficialmente en el cruce de la información con autoridades municipales se tienen detectadas sólo 200 terrazas jardín, se estima que son muchas más, ya que la ciudad tiene mil 2 colonias y al menos en la mitad de ellas hay viviendas que se habilitan para rentarlas para fiestas.

Incluso se sabe que hay personas que han arreglado las cocheras o los patios y las rentan para algún evento, indicó.