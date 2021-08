Opera clínica antiadicciones con poca transparencia

Ciudad Juárez— El Centro Integral de Tratamiento contra las Adicciones en cuyo exterior durante la semana pasada se cometieron tres crímenes en contra de usuarios que acuden al lugar, opera en esta ciudad sin que directivos o encargados proporcionen información sobre la manera en que labora y las normas a las que se apega.

Cientos de usuarios acuden diariamente a recibir a través de una ventanilla su pastilla de metadona mezclada en un vaso con agua con el fin de contener su adicción a la heroína.

El Diario intentó entrevistar a los encargados del centro, sin embargo, la puerta cuenta con un candado y a través de un vidrio una persona que no proporcionó su identidad manifestó que no dan entrevistas a medios de comunicación.

Aunque inicialmente mencionó que la matriz se encuentra en Baja California, se negó a proporcionar los datos del lugar; tampoco cuenta con una página en Internet ni aparece en el directorio de centros de rehabilitación en el país.

Yolanda, de 42 años de edad, explicó que acude diariamente a tomar una pastilla de metadona debido a que durante años fue adicta a la heroína.

Mencionó que le cobran 90 pesos por pastilla, es decir, gasta 630 pesos a la semana, sin embargo, explicó que ella requiere una dosis baja, pero hay personas que pagan más debido a que necesitan una mayor cantidad.

Mientras esperaba su turno, agregó que escucharon por parte de las personas que les dan el servicio que el lugar podría ser cerrado ante los hechos violentos que ocurren constantemente en las inmediaciones, lo cual a los usuarios los mantiene preocupados, ya que dependen de la metadona para no caer nuevamente en el consumo del opioide.

“Viene siendo al final lo mismo, sigues dependiendo de algo, ayer que escuché que tal vez lo cierren me asusté, me pueden dar convulsiones, no he podido salir de aquí, tengo como seis años aquí, yo tenía enemigos y sin embargo me dejaron aquí, yo tengo que cambiar de rumbo, yo no puedo ir al otro centro que es del Gobierno porque en ese rumbo yo corro peligro, las personas que me hicieron daño van ahí y si aquí cierran yo qué hago”, comentó.

Otro de los usuarios mencionó que el costo depende de la dosis, pero la cantidad máxima es de dos pastillas y media, las cuales las derriten en agua caliente y posteriormente las ponen en un pequeño vaso de agua fría para que la beban.

En el lugar se observa que algunos de los usuarios llegan acompañados de sus familias, entre los que se incluyen niños.