Ondea alto por su 82 aniversario

Ciudad Juárez.— Alumnos de 22 escuelas primarias, secundarias y de Bachilleres rindieron honores ayer a la bandera en su 82 aniversario, en una ceremonia que se realizó por el Municipio y autoridades militares en el Parque de la Megabandera.

Debido a los vientos registrados por la mañana de 24 a 32 kilómetros por hora, los soldados izaron la bandera antes del inicio oficial del evento, por lo que desde antes de las 10:00 de la mañana estaba en lo alto del asta.

Durante el evento, elementos de la Guarnición de la Plaza incineraron 22 banderas que colocaron en un pebetero; el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, y el comandante de la Guarnición de la Plaza, Francisco Antonio Enríquez Rojas, entregaron para guardia y custodia igual número de banderas a las escoltas de las escuelas asistentes.

Las instituciones abanderadas fueron las primarias Constitución, Ricardo Flores Magón, Liberación, Miguel Hidalgo, Tarahumara, Paquimé, Isaac Newton y Fernando Ahuatzin Reyes Luna.

También, Víctor Hugo Rascón Banda, Felipe Ángeles, Pedro Luis Ramsés Meneses Hoyos, Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y Jesús Urueta.

Así como la Telesecundaria Independencia, las secundarias Salvador Allende, Técnica número 90, Técnica 89, Técnica 91, además de los Colegios de Bachilleres de los planteles 5, 7, 11 y 19.

Las banderas se incineraron con base en el artículo 54 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que establece que cuando se requiera destruir alguna réplica de la bandera nacional, será mediante la incineración en acto respetuoso y solemne.

La directora de Educación Municipal, Martha Aracely González Holguín, leyó una reseña del Día de la Bandera y dijo que la primera bandera de México fue el estandarte que Miguel Hidalgo usó durante el Grito de Dolores, con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Años más tarde, el Ejército Insurgente diseñaría una nueva bandera de seda en colores blancos y azul y ahí apareció por primera vez la figura del águila posada sobre un nopal, con la diferencia que ostentaba una corona imperial”, refirió.

El alcalde dirigió un mensaje en el que expuso que la bandera representa el amor por nuestro país.

“Hoy 24 de febrero honramos a la bandera más hermosa de todo el mundo, con profundo amor a nuestra patria y a los mexicanos. Honrar a nuestra bandera no sólo es honrar a la patria, no sólo a los héroes que hoy tenemos, no sólo a las instituciones y fuerzas armadas, sino honrar a millones de mexicanos que cada día luchan por tener un país mejor”, expresó.