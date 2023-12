‘Omitieron diagnóstico antes de aumentar el mínimo’

Ciudad Juárez.- Los incrementos al salario mínimo deberían obedecer a un diagnóstico por sectores productivos, en lugar de autorizarse por la vía de un decreto, consideró Isaac Sánchez Juárez, responsable del laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Se tendría que hacer un estudio por sector o por región para determinar quiénes pueden incrementar los salarios y quiénes no, pero se van a la ‘cómoda’. Se toma una medida para ‘flojos’ y llegan a un acuerdo de este tipo. Una medida de exigencia real para la mejora del salario pasaría por hacer un diagnóstico y un estudio por sector”, apuntó el especialista.

El viernes la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un aumento del 20 por ciento al salario mínimo para el próximo año en todo el país. De este modo, en la frontera norte será 62.48 pesos mayor en 2024 al pasar de 312.41 pesos diarios a 374.89 pesos.

Sin embargo para Sánchez Juárez, en el largo plazo, el Gobierno federal debería optar por una nueva política de aumento al salario mínimo “que se base en la productividad de cada sector y de cada región, en lugar de la publicación de un decreto”.

Una idea similar apuntaron algunos empresarios locales que consideraron que los trabajadores deben tener un mejor salario, pero no en base a “decretazos”, dijo, por ejemplo, Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente de maquiladora y asuntos fronterizos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

“De entrada (el incremento) acaba siendo favorable en términos generales, si lo comparas contra lo que se tenía en el 2018 hay un incremento acumulado importante”, resaltó el economista.

En comparación con el salario mínimo de 88.36 pesos en 2018, cuando arrancó el Gobierno de AMLO y propuso el alza salarial al doble, el alza acumulada es de 286.53 pesos equivalente al 324.27 por ciento.

“He escuchado a empresarios que normalmente no están de acuerdo con estos aumentos y la falta de información técnica que se convertirá en inflación y la inflación no se explica sobre el incremento de los salarios mínimos, no se sostiene la declaración empresarial, la inflación es importada”, explicó,

Sánchez Juárez dijo que, en términos generales, estos aumentos en el salario mínimo tienen un impacto sobre empresas, pero son las más pequeñas las más afectadas debido a que no pueden hacer frente a esta clase de decretos, “en ese caso de ciertas micros y en el caso de algunas empresas en el sur de México, tienen una mayor desventaja para enfrentar condiciones de aumento salarial”, destacó.

En el resto del país, el salario mínimo pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios.