Olvidan parque de la colonia Libertad

Desde hace un año cuando murió don Agustín, un vecino que con sus propios recursos daba mantenimiento al parque de la colonia Libertad, éste quedó completamente abandonado, señalan vecinos del lugar.

Aseguran que, a pesar de que en repetidas ocasiones han acudido a pedir ayuda a las autoridades municipales para rehabilitarlo, no han obtenido respuesta.

“Hay muchas hierbas, salen animales, no se puede jugar, los columpios no sirve ninguno, les arrancan las cadenas”, mencionó Ángel Gael Martínez de 10 años de edad.

La maleza en el lugar ha crecido de tal forma que obstruye los juegos infantiles, ha generado fauna nociva e incluso ha servido como escondite para que desconocidos dejen cuerpos de personas asesinadas en fechas recientes, según mencionaron.

“Salen arañas, el otro día salió hasta una viborita chiquita y por eso pues ya ni los niños van al parque por lo mismo, porque está destruido”, comentó Miriam Alvarado.

Claudia Alvarado, de 30 años de edad, nieta de don Agustín, dice que desde los 5 años recuerda que su abuelo se encargaba de dar mantenimiento al parque, incluso con su propio dinero le colocó el cemento al piso, sin embargo, ahora está destruido.

“Vinieron y los destruyeron todo completamente, no nos ayudan a darle mantenimiento, yo fui a meter solicitudes a la presidencia, pero nomás vienen y toman fotos, no hacen nada, ya nos han dejado muchos muertos ahí, hay mucha hierba, no sabemos si hay más muertos”, mencionó.

Dijo que el lugar, ubicado entre las calles Obsidiana y Del Rayo, lejos de ser un espacio público para las familias ahora es una constante escena del crimen, debido a que es escondite de malvivientes.

“Es muy triste verlo ahorita pues ya son muchos recuerdos, ya verlo así como está, porque mi abuelo hizo otro parque muy diferente, ahorita los niños no pueden jugar realmente con las bicis ni nada, él de su dinero metió pavimento, cadenas, todo eso, y ya se perdió”, comentó.

Habitantes del sector mencionan además que aunque algunos de ellos han hecho esfuerzos por recuperar el espacio, es necesario el apoyo de las autoridades.

“Está en pésimas condiciones, mire, mi hijo tiene una persona que lo ayuda y lo mandó el otro día a que limpiara poquito porque hay unos matorrales bien grandes, había muchas plantitas, pues ya ni plantitas hay, desde que se murió don Agustín que era el que se encargaba de eso y todo económicamente él, con poquita ayuda que uno le daba”, comentó María de la Luz Reyes, vecina del lugar.

Indicaron que durante algún tiempo acudieron brigadas para barrer y quitaron matorrales, pero ya no regresaron.