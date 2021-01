‘Olvidan’ ley contra plásticos

Ciudad Juárez— Pese a un incremento de basura generado durante el confinamiento, la Ley de Residuos del Estado que está vigente desde hace más de un año sigue incompleta y sin aplicarse, según se desprende de declaraciones oficiales.

Dicha ley, que actualmente prohíbe la venta de popotes y bolsas de plástico inorgánicas, se quedó sin reglamento secundario, además de que no hay personal en Ciudad Juárez que vigile su cumplimiento, indicó el delegado regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno estatal, Salvador Barragán.

Mientras tanto, de acuerdo con datos de la empresa Promotora Ambiental (PASA), que se encarga de recoger la basura en las colonias de la frontera, sólo en noviembre pasado en los domicilios subió a mil 450 toneladas diarias la cantidad de desechos, cuando antes de los cierres de actividades no esenciales los sábados y domingos, era de entre mil 400 y mil 410 toneladas.

“Ahí tenemos un incremento sustancial, pero es pequeño, no algo que nos pueda generar algo adicional”, había asegurado el director de PASA, Héctor Zamora Aguilar.

Aunque la delegación de la Sedue tiene inspectores ambientales, no se genera aquí la orden de inspección, comentó por su parte el delegado de la Sedue. El servidor público aseguró que desde agosto del año pasado que entró en vigor la ley, tampoco se han generado denuncias contra establecimientos y no se han detectado por su cuenta.

La reforma al artículo 21 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los responsables de la elaboración y distribución de productos o empaques que eventualmente constituyan residuos están obligados a cumplir con la fracción IX, que indica utilizar únicamente materiales biodegradables en las bolsas plásticas que se distribuyan al consumidor final para transportación, carga o traslado de mercancía en establecimientos comerciales.

Aunque es de residuos el enfoque de la prohibición, se basa sólo en popotes y bolsas desechables de un solo uso.

Barragán mencionó que la ley dicta que no se puede entregar bolsas que no sean biodegradables, que son las que finalmente se disponen en el relleno sanitario con degradadores químicos que se reintegran a la fabricación de la bolsa y no son contaminantes, además de bolsas compostables hechas a base de relleno de plantas, que son orgánicas y se reutilizan.

Sin embargo, argumentó: “la verdad es que quienes están entregando bolsas de plástico son principalmente tiendas grandes como S-Mart, Soriana, Del Río, mientras que otras como Walmart y Sam’s ya no entregan”.

Explicó que actualmente estos negocios requieren certificación del fabricante para cumplir con la disposición de ley, además de que deben estar informando a la comunidad del cuidado al medio ambiente, aunado a que en la Secretaría se mantienen campañas sobre cómo aprender a vivir sin desechables entregando bolsas para personal general del Gobierno del Estado.

“Hasta ahí estamos”, abundó.

“Se está trabajando en dos disposiciones que son reglamentos específicos para ver cómo, qué y cuándo. Es un proceso en el que estamos trabajando y no se tiene ese reglamento, está en proceso”.

En términos generales, en las seis delegaciones de la Secretaría se actúa a partir de inspecciones oficiales y esas las envían de Chihuahua de las áreas jurídicas, las cuales no están aquí, añadió.

No obstante, afirmó que en el momento que alguien incumpla deliberadamente se generará una inspección de acuerdo con las leyes ambientales.

No obstante, afirmó que en el momento que alguien incumpla deliberadamente se generará una inspección de acuerdo a las leyes ambientales.

jolmos@redaccion.diario.com.mx