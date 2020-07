Olvidan la sana distancia

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Sin la sana distancia, cientos de personas que buscan empleo en las empresas maquiladoras se acumularon ayer en el cruce del bulevar Zaragoza y avenida De las Torres.

En el lugar se observaron al menos 10 módulos de contratación de diferentes corporativos, con menos de dos metros de distancia unos de otros, lo cual ocasionó que los buscadores se aglomeraran sin el espacio indicado por las autoridades de Salud.

Pese al temor por los contagios de Covid-19, los solicitantes mencionaron que la necesidad de tener un trabajo los hace enfrentar la situación.

“Yo tenía mi negocio propio pero lo tuve que cerrar. Ahorita tengo cerca de tres semanas, vendía artículos de ropa y eso, pero mucha gente me quedó debiendo y hay que entender, tenemos que salir a buscar trabajo… hay que comer”, mencionó David Mejía, quien recorría el lugar en busca de ser contratado.

“La verdad tenemos que buscarle y ahora sí de lo que sea, con esta contingencia muchos no tienen credencial de elector, te piden carta de no antecedentes penales, la cual ellos saben que igualmente está cerrado”, agregó.

Eduardo García, otra de las personas en busca de una plaza, dijo que se quedó sin empleo desde hace un mes y se ha auxiliado con su segunda actividad que es la venta de frutas, la cual no es suficiente ya que es padre de una niña.

“Está difícil, ya no sabes ni qué comprar primero, compras algo para pasar la semana. Sí me da miedo que esté la gente tan acumulada aquí, yo hubiera querido que en vez de que se pusieran así que lo publicaran o algo que sea más seguro, pero uno tiene que salir aunque no quiera”, comentó.

Claudia López, quien representa a una empresa de seguridad que buscaba contratar guardias, dijo que pese al temor de contagio por la poca distancia con los solicitantes de un empleo, también ellos tenían que trabajar.

“Sí nos da miedo estar tan cerca de los otros módulos pero de igual manera así como estamos nosotros trabajando, así mucha gente necesita el empleo”, mencionó. (Mayra Selene González)