‘Olvidan’ 30 mil placas vehiculares

Alrededor de 30 mil personas que ya pagaron las placas de sus vehículos no han acudido a recogerlas, informó ayer el titular de la oficina de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez, Rogelio Loya.

Dijo que se ha detectado que la falta de licencia de conducir es uno de los principales motivos por los que la gente no va por las matrículas.

Ante esto, la dependencia autorizó que quienes aún no cuentan con licencia lleven sólo el comprobante de pago de ese documento, además de los otros requisitos, para que se les entreguen sus placas.

“Todavía tenemos 30 mil personas que no han venido a recoger sus placas, que ya pagaron, y pues pedirles a ellos que se acerquen, sobre todo aquí a Pueblito para poder ver cada uno de los casos en lo particular y ver cómo les podemos ayudar para que tengan sus placas también”, comentó Loya.

Además del recibo de pago de la licencia o la licencia, los demás requisitos son la credencial del INE, el comprobante de domicilio, la factura y el pedimento si el vehículo es importado, indicó.

Dijo además que durante este año Recaudación de Rentas no aplicó sanción a quienes no realizaron la revalidación vehicular cuando vencía el plazo, la cual era de aproximadamente 4 mil pesos, ya que lo que se pretendía es que todos los automovilistas pudieran realizar el replaqueo, sin embargo aún no se ha determinado si el próximo año se aplique.

El recaudador afirmó que el 24 y 31 de diciembre sí abrirán los módulos de Plaza Sendero y Galerías Tec, que regularmente trabajan en sábado.

Dentro del programa de canje de placas vigente desde este año, cerca de 520 mil vehículos ya se encuentran circulando con placas nuevas en la ciudad.