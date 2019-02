Olvidados por la JMAS en la colonia Hidalgo

Ciudad Juárez- Por un hundimiento y taponamiento en registros de drenaje y alcantarillas en la calle Pedro S. Varela, habitantes de la colonia Hidalgo expusieron su preocupación por el tiempo que esta problemática se ha prolongado sin recibir respuesta alguna, pese a las múltiples quejas ante las autoridades.

“El número de reporte a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento es el 674947, ya hasta me lo sé de memoria porque todos los días hablamos, fíjese, desde es del 15 de enero y nomás nos dicen que sí, que ahí vienen y que mandarán un equipo de gente, pero no, y es que nosotros tenemos el registro aquí adentro de la casa y pagamos a un plomero y no sirvió de nada porque no se iba el agua ni nada, ya hasta que revisaron allá (la alcantarilla) dijeron que el problema era allá”, comentó Rocío Espinoza, afectada.

“Ya hasta para ir al baño ya la piensa uno, para bañarse, pero pues tiene uno que hacer sus necesidades, tiene que hacer todo”, agregó.

También entre las calles Guatemala y Bolivia, es perceptible un neumático a media calle, al que se le colocaron unas ramas secas de árbol y pedazos de tela roja, a fin de prevenir a guiadores de un agujero de aproximadamente medio metro por 30 centímetros, en el que se observa aguas negras en su interior.

“Ojalá vinieran y ya destaparan, desde allá (señaló el inicio de la calle) viene la tapada”, dijo Juana Chávez, habitante del sector.

Martín de la Cruz, otro de los vecinos afectados, expuso que la problemática tiene varias semanas y señaló que por las tardes, cuando los habitantes hacen uso del vital líquido, el agua sucia brota de los registros y se hacen encharcamientos a la orilla de las banquetas, donde el olor a drenaje ya quedó impregnado.

“A nadie se le va el agua, las señoras mejor se van a las lavadoras porque si tiran agua, como ahí es pura tierra se tapa peor”, expresó.

Su domicilio es uno de los afectados, pues el registro está tapado con agua sucia de la que brota grasa, y explica que esto es en todos los registros de los vecinos y se debe a los desechos de un negocio de chicharrones y carnitas que hay en la zona.

Incluso, mencionó que un mes atrás los vecinos pensaron en reunir firmas para pedir una sanción a dicho negocio, del que sospechan se genera una serie de taponamientos que provocan la problemática a los habitantes.

Por su parte, Juan Javier Briones Rubio, dueño del comercio de carnitas, mostró a El Diario documentos que confirman sus pagos a la dirección de Ecología del Municipio y certificados de disposición de residuos no peligrosos, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, para el desecho de la grasa.

“Yo estoy pagando cada mes, mi drenaje está destapado completamente, no tengo problemas con la Junta de Aguas, tengo 37 años aquí y tengo trampa para grasa y todo en regla”, aseguró.

En la calle también se puede observar múltiples cuarteaduras y el desgaste de la calle; algunos vecinos comentaron que el hoyanco se provocó por la pasada de camiones pesados.

Corazón Díaz, vocera de la JMAS, comentó que días atrás se llevaron a cabo labores de desazolve en esa zona, pero mencionó que se reiterará el reporte para ser atendido.

