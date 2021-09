Ofrecen testamento a mitad de precio

Ciudad Juárez.- Con motivo de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, dicho trámite contará con un descuento del 50% ante el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, por lo que los usuarios pagarán menos de 400 pesos por su documento ológrafo.

Para realizar el trámite es necesario que los interesados agenden una cita vía telefónica al número (656) 629-3320 extensión 55588, en esta ciudad. Posteriormente se debe realizar el pago del testamento ológrafo en cualquier oficina de Recaudación de

Rentas, que tiene un costo de 394 pesos, ya con el descuento aplicado.

La dependencia informó que llegada la fecha de la cita, la persona deberá acudir con 15 minutos de anticipación y presentar toda su documentación. En Juárez, la persona puede acudir a las oficinas del Registro Público ubicadas en el interior del edificio administrativo “Pueblito Mexicano”, en el cruce de avenida Lincoln entre calles Zempoala y Río Nilo, en un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Los requisitos son: dos escritos iguales hechos a mano, expresando la voluntad del interesado (es importante señalar que, si el interesado no sabe escribir o no es legible la letra, no podrá concretar el proceso); acta de nacimiento reciente (original y copia), así como dos copias de la credencial de elector o pasaporte mexicano.

En el texto se debe incluir nombre completo del testador, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, estado civil, domicilio y posteriormente su mensaje de voluntad; asimismo, deberá escribir nombre del heredero y los datos de la propiedad a adjudicar.

Por último, en presencia de un abogado adscrito al Registro Público de la Propiedad se depositan los dos escritos en sobres diferentes, uno se lo lleva el interesado y el otro se queda en resguardo.

Es importante precisar que el sobre que se lleve a casa no debe de abrirse, tacharse o manipularse. El Gobierno del Estado indicó que el Registro Público de la Propiedad brinda asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria, además de que la campaña de descuento estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Asimismo, a través del sitio web tramites. chihuahua.gob.mx el usuario puede encontrar más información sobre el proceso y los requisitos para solicitar el trámite, así como algunos ejemplos del escrito que se debe presentar ante la dependencia.

Contar con un documento de esta naturaleza ayuda a los usuarios a evitar conflictos póstumos, ya que en él se plasma la voluntad de quien lo signa, misma que tiene una validez legal.