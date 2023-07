Ofrecen catecismo con lengua de señas

Ciudad Juárez.- Para que niños y adolescentes que padecen de sordera, problemas de lenguaje y autismo puedan llevar una educación católica, la parroquia San Vicente de Paul, ubicada en el poniente de la ciudad, ofrece cursos en lengua de señas.

Selene Ortiz, quien es psicóloga, instructora de catecismo y padece sordera profunda, dijo que lo que se busca es que los niños y jóvenes con estos padecimientos sean incluidos en la comunidad, ya que algunos no acuden a la escuela o se encuentran aislados.

“Nuestra idea principal, aparte de enseñarles acerca de Dios, es que aprendan lengua de señas, y sus familias no saben, entonces están prácticamente incomunicados los niños, por eso a lo largo del curso vamos a aprender todos”, comentó Ortiz.

“Hay gente que no escucha nada, por eso no se acercan a la Iglesia, ahora que he estado recibiendo las llamadas para la información sé que realmente hay niños que no salen de su casa y no van a la escuela, porque la gente tiene la idea de que los sordos no pueden aprender, entonces, también queremos que la gente sepa que existimos, y también tenemos todas las capacidades igual que todas las personas regulares, lo único que no podemos es escuchar”, expresó la entrevistada.

El curso está abierto para las iglesias de esa parroquia y para las personas de otras comunidades religiosas, dijo Ortiz.

“Antes de iniciar el curso vamos a hacer un taller con todos los servidores de nuestra parroquia, donde sensibilizaremos sobre el trato con los niños que tienen dificultades, para saber cómo actuar y cómo reaccionar, porque a veces para mucha gente es desconocido, y porque también queremos incluirlos en nuestra comunidad”, dijo la instructora.

La catequesis inicia el domingo 3 de septiembre, concluye en el mes de mayo y cuenta como preparación para la primera comunión; también es válida para quienes no estén bautizados, mencionó Ortiz.

Las preinscripciones ya están abiertas y continuarán disponibles hasta el día del inicio. El costo es de 250 pesos e incluye un libro adaptado para las necesidades de los asistentes, indicó Ortiz.

La parroquia está ubicada en la calle Tlalpan, número 4321, en la colonia López Mateos. Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 644-1696.

