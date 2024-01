Ofrecen a estudiantes segunda oportunidad

Ciudad Juárez.- Daniela Denisse Campa, de 22 años, dejó de estudiar la preparatoria durante la pandemia debido a que padece de asma, pero al saber que el bachillerato Paulo Freire, del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. (CASA), ofrece una segunda oportunidad para continuar estudiando, decidió retomar su vida académica.

El plantel está asentado en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en donde la violencia y la pobreza, reducen las oportunidades para el desarrollo educativo de los estudiantes.

Los alumnos que acuden interrumpieron su educación del sistema público por problemas económicos, domésticos, inclusive de salud, dijo Manuel Requejo, subdirector del plantel.

“Nos enfocamos en jóvenes que por distintas circunstancias no pudieron continuar en preparatoria regulares, ya sea por situaciones personales o financieras o que los pone en vulnerabilidad”, mencionó el subdirector.

Otros de los problemas con los que llegan los alumnos es que consumen drogas, que han logrado disminuir significativamente a través del modelo ECO 2. Además de impulsarlos a desarrollar su talento con los talleres de música, cocina, electrónica, el deporte o mediante el desarrollo comunitario, mencionó.

Daniela estuvo en otras preparatorias buscando concluir su preparación media superior, pero, su edad también fue un impedimento; otros de los factores para dejar de asistir fue la distancia, y los problemas económicos en su hogar, pues su madre trabaja en la industria maquiladora y sólo tiene el apoyo de ella.

“Me enfermé, tengo asma y yo iba a una prepa que me quedaba lejos, vivo en la colonia Luis Echeverría, y era difícil pagar los camiones, porque mi mamá trabaja en la maquila y a veces no alcanza”, comentó.

El programa inició en el año 2021, por la preocupación que tenían de la deserción escolar en los preparatorianos.

El bachillerato recibe estudiantes de las colonias Plutarco Elías Calles, Adolfo López Mateos, Guadalajara, Emiliano Zapata, y Mariano Escobedo.

“Anteriormente, los acompañábamos a través del sistema de la preparatoria abierta, pero como no teníamos injerencia en las calificaciones, y no podíamos calificar, los jóvenes se desalentaban al estudiar mucho y no pasar el examen, entonces, de ahí surge la necesidad de crear un programa en donde pudiéramos enseñarles y calificarlos”, explicó.

La preparatoria se cursa por cuatrimestre durante un período de dos años, al concluirla reciben su certificado avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El bachillerato Paulo Freire está vinculado al Sistema de Preparatorias Particulares del Gobierno del Estado de Chihuahua, dijo.

Desde sus inicios, la institución les brindó una segunda oportunidad a 200 personas para que sigan con sus planes de estudiar. Actualmente, ya egresaron dos generaciones, en las que se lograron graduar 30 alumnos. (Verónica Domínguez / El Diario)

