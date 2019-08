Ofrecen empleo a mayores de 50

Más 700 personas acudieron ayer a la “Feria del empleo para personas mayores de 50 años y con discapacidad”, informó Agustín Pimentel, director de Fomento Industrial y Empresarial en la Dirección de Desarrollo Económico.

El objetivo del evento fue fomentar la inclusión para las personas que no cuentan con un trabajo.

“Creemos en la inclusión, porque si traemos estos problemas al frente, que yo creo que son públicos, de alguna manera nos vamos sensibilizando”, dijo el director.

Marisela Torres, de 56 años, sufrió un accidente automovilístico hace casi 19 años, provocándole que fuera sometida a varias operaciones en las dos piernas, que la han mantenido inactiva durante varios años.

“Duré enferma porque tuve como 28 operaciones, fueron como seis años para recuperarme”, relató Torres.

Fue hasta el 2012 que vendió una parte de un predio para abrir una pequeña tienda, la cual sólo duró cinco años, porque debido a los robos y extorsiones tuvo que cerrar el negocio, agregó la entrevistada.

Ya son tres años en los que Marisela no ha podido encontrar un trabajo, pese a que ya acudió a varias ferias.

“Ya fui a varias, pero a las personas como yo, discapacitadas, es difícil que nos contraten para un trabajo, yo he ido pero no me dan empleo”, manifestó Torres. (Verónica Domínguez)





Participan 20 empresas en feria laboral

Más de 20 empresas dedicadas al ramo hotelero, farmacéutico, sector maquilador, empresas gaseras, tiendas de autoservicio y de servicios funerarios, entre otras, participaron en el evento, señaló Pimentel.

Informó que el año pasado a la primera feria de este tipo acudieron aproximadamente 300 personas.

De acuerdo a datos proporcionados por Agustín Pimentel, del total de personas que fueron, el 90 por ciento fueron asistentes de más de 50 años y el 10 de personas con alguna discapacidad. Además de los asistentes a la feria, 200 lograron iniciar con el proceso de contratación por alguna empresa.

Los puestos que se ofrecieron fueron de operadores de producción y empleados de limpieza, hasta nivel administrativo, dijo el funcionario.

El evento se realizó en el Centro Municipal de las Artes (CEMA), de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

La feria fue organizada por el Gobierno Municipal, Desarrollo Social del municipio y la Dirección de Salud, que se encuentra ofreciendo pruebas gratuitas de glucosa, antígeno prostático, densitometría ósea, triglicéridos, entre otros. (V. Domínguez)





