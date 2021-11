Ofrece tranquilidad a empleados

Ciudad Juárez.— La nueva presidenta del Tribunal de Justicia del Estado (TSJ), Myriam Hernández Acosta, recorrió ayer las instalaciones de los juzgados civiles del estado para ofrecer “tranquilidad” al personal entre el que, dijo la funcionaria, había inquietud por los cambios en la titularidad de la institución.

“No venimos a perseguir a nadie, no venimos a correr todas las oficinas; como ustedes saben, los cambios de presidencia, de administración, transcurren. Su trabajo se debe llevar a cabo con toda normalidad; entonces, por favor, tengan esa tranquilidad, institucionalidad, vamos a trabajar para el Tribunal”, dijo Hernández ante los empleados de la Oficialía de Turno de Primera Instancia.

“Lo que pasa es que de pronto, hace unos días, con el cambio de presidencia, ‘ah vienen con la guadaña, y que a correrlos a todos’, y empezaron a generarse algunos temas de inestabilidad, pero no existe tal cosa. Yo he venido declarando, yo no vengo a trabajar con venganzas, los cambios administrativos que se tengan que realizar, bueno, pues son naturales de los cambios de los equipos, y nada más. Me interesa mucho trasmitir ese mensaje que todo sigue en normalidad, que se atienda bien a la gente, que dejen de sentirse dioses del Olimpo”, agregó ante pregunta de este medio.

Con el mismo mensaje, Hernández recorrió también juzgados y salas del edificio, antes de sostener una reunión privada con jueces del Distrito Bravos.

Previamente, en conferencia de prensa, Hernández dijo conocer algunas problemáticas en el personal local, como retrasos en las audiencias en la Ciudad Judicial por causa de las obras construidas por la administración anterior en vialidades de la ciudad, así como tener planes para instalar un “tribunal virtual” que permita trasladar a esa modalidad la carga de trabajo.

En el recorrido, Hernández estuvo acompañada del nuevo integrante del consejo de la Judicatura Estatal, Abelardo Valenzuela, y de la también consejera Minerva Correa, además de otros integrantes del Poder Judicial.

Como encargada de la Comisión de Disciplina del TSJ, Correa mencionó haber encontrado en ese cargo, al que llegó en abril pasado, 18 casos generados desde 2019 por faltas administrativas del personal de este poder del estado.

Hernández asumió este mes la presidencia del TSJ, luego de la salida de Pablo Héctor González Villalobos.

En el pasillo del segundo piso, Hernández fue abordada por el abogado Martín Aguilar, que dijo entregarle una solicitud de juicio político a exintegrantes del Consejo de la Judicatura, mencionando a Luz Estela Castro.

Hernández es la primera mujer en presidir el TSJ de Chihuahua y magistrada de la Tercera Sala de lo Civil.