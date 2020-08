Ofrece recompensa para hallar a hombre que la chocó

Ciudad Juárez— Una estudiante de 24 años de edad ofrece una recompensa para localizar al conductor de una camioneta, quien después de chocarla la aventó con la misma cuando trataban de arreglarse económicamente, la noche del pasado jueves en la avenida Tecnológico.

Gracias a las cámaras de seguridad de los negocios de una plaza comercial, Alejandra pudo compartir las fotografías de la camioneta color gris en la que circulaba su agresor.

Narró que el accidente ocurrió el jueves 30 de julio aproximadamente a las 8:00 de la noche, cuando ella circulaba sobre la avenida Tecnológico a la altura de la calle Rancho Agua Caliente, rumbo al Parque Central, y el hombre de aproximadamente 37 años dio una vuelta prohibida a alta velocidad, lo que lo hizo perder el control del volante e impactarse con ella, a quien aventó del tercero al cuarto carril.

El hombre, quien viajaba acompañado de una mujer, “se metió al estacionamiento de Plaza Realeza, yo lo seguí para ver si estaba con intenciones de arreglar algo, él se estacionó hasta el fondo, donde hay un salón de fiestas infantiles, y caminó hacia mí y me dijo que lo arreglemos”, sin embargo, no permitió que ella les hablara a las autoridades, narró.

Alejandra, quien acababa de salir de clases, le dijo que entonces le hablaría a su papá y le pidió sus documentos, pero el hombre se subió a su camioneta y se acercó hasta donde estaba ella a una gran velocidad, por lo que ella puso la mano en la puerta pidiéndole sus documentos, relató.

Sin embargo, al ver que ella sujetó la puerta para que no se fuera, el conductor la arrojó sin importar los daños físicos que le pudiera ocasionar.

“Yo di como unas cinco vueltas, me pegué en el lado izquierdo, se me salió el zapato, el celular, los lentes. Me revisaron los paramédicos y me comentaron que fueron contusiones, raspones tipo quemaduras, por el cemento. Gracias a Dios no me rompí nada”, dijo quien ha tenido que acudir al médico en tres ocasiones para atender sus lesiones.

Su camioneta quedó golpeada del lado del piloto, con daños en el espejo y talladuras, pero el mayor temor de Alejandra es que su agresor conduzca bajo el influjo de sustancias, ya que aseguró que maneja a exceso de velocidad.

La mujer ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por daños imprudenciales y lesiones, las cuales fueron dolosas.

El propietario le dijo que sus placas eran de Jalisco, sin embargo, ella no las vio. Si usted tiene información sobre el propietario de la camioneta pickup, con camper, cabina y media, de color gris, que aparece en las imágenes, puede comunicarse al teléfono 656- 816-85-03.

