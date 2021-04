Ofrece Loera ante Canaco mediar con Federación

Twitter / Trabajar para todos y dar respuestas concretas ante las inquietudes y necesidades de los empresarios de Chihuahua es fundamental, aseguró el candidato

Ciudad Juárez— El candidato de Morena por la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, ofreció a integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servytur), con los que se reunió ayer, demostrar capacidad de gestión con el Gobierno Federal.

Ante un grupo de 30 empresarios, en representación de cuatro mil agremiados, el abanderado morenista consideró que una de sus ventajas como gobernador con el sector empresarial es que, “al ser él mismo un empresario, habla el mismo lenguaje, por lo que es empático con lo que se requiere”.

“El 90 por ciento de recursos se destina actualmente para el 10 por ciento de los delitos, y el 90 por ciento de los delitos recibe el 10 por ciento del dinero, estamos al revés; pero yo aplicaré los recursos abajo, a los delitos del fuero común y los temas de inteligencia contra el crimen organizado los trataremos en coordinación con el Gobierno Federal”, precisó.

Trabajar para todos y dar respuestas concretas ante las inquietudes y necesidades de los empresarios de Chihuahua es fundamental, aseguró el candidato.

Como representante de la Canaco estuvo en la reunión Rogelio González Alcocer.

“Me comprometo a gobernar para todas y todos, y tener una sana relación con el Gobierno Federal; esto significa que habrá una gran capacidad de gestión de Juan Carlos Loera con el presidente de la República, con honestidad y decoro”, enfatizó Loera.

“También puedo hablar el lenguaje de las maquiladoras y de los migrantes y para la frontera tengo un plan concreto para que se queden los millones de dólares que se van a El Paso, para lo cual hablaré con la Secretaría de Economía”, adelantó.

En esta reunión, además, escuchó las peticiones relacionadas con seguridad, turismo y comercio, entre otros rubros que gestiona el sector.

En el tema de la seguridad, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua dijo que cuenta con un diagnóstico muy preciso que permitirá a su gobierno invertir mejor.

Informó a la Canaco también que tiene un programa listo para rescatar a los adolescentes que no terminaron su secundaria a fin de que no engrosen las filas de la delincuencia, ya que el 92 por ciento de las personas que cometió un crimen no terminó ese nivel de estudios básicos.

El aspirante a gobernador de Chihuahua instó a los integrantes de la Canaco confiar en un juarense, porque ya es hora de que gobierne al estado una persona que conoce su ciudad y todas sus necesidades.