Ofrece Infonavit opciones para poner créditos al corriente

Lizeth Gamboa es una de las aproximadamente 400 personas que han acudido la mañana de este sábado a la Feria de Soluciones del Infonavit y quien asegura haber salido del lugar mucho más tranquila que como llegó al haber logrado regularizar su situación y con la tranquilidad que no perderá su vivienda.

La feria se lleva a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) en el suroriente de la ciudad, donde se observa un larga fila de personas que han llegado en busca de una solicitud y que son atendidas por los trabajadores del instituto, incluso por los mismos directivos.

PUBLICIDAD

“Me benefició mucho porque sí están muy accesibles ellos, están dando oportunidades de pagos y todo, yo traía atrasos y me hicieron un convenio y voy a poder ponerme al corriente para no perder la vivienda, ahorita venía nerviosa hasta se me bajó la azúcar pero gracias a Dios y a que están muy amables sí me dieron chanza de pagar”, comentó Lizeth quien vive en el fraccionamiento Finca Bonita.

Octavio García, delegado del Infonavit en la Zona Norte, dijo que en estas ferias logran dar solución a personas que presentan problemas de atrasos en sus créditos, a incluirlos en el programa de Responsabilidad Compartida que es la conversión del crédito en salarios mínimos a créditos, entre otras problemáticas.

Las ferias se realizan en sábados para que los derechohabientes no tengan que perder un día de trabajo y el zonas del sur oriente para que pueda quedar más accesible y cercano a sus viviendas, indicó.