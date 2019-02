Ofrece Iglesia respaldo jurídico y moral

Ciudad Juárez— El padre Aristeo Baca tiene el apoyo jurídico y moral de la Iglesia Católica, informó ayer en una conferencia de prensa el sacerdote Hesiquio Trevizo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez.

Existe también preocupación por el estado de salud del detenido de 76 años, quien ha sobrevivido a un derrame cerebral, a un problema pulmonar y a un infarto.

“Más que hablar de posturas, hablamos de una consternación de algo que nos duele mucho. Conocemos al padre Aristeo que es un ícono, que ha hecho un gran servicio en la comunidad como sacerdote desde hace 40 años; estamos ahorita en una audiencia inicial, no es ninguna sentencia firme, es un proceso acusatorio de una violación agravada”, expuso el vocero de la Diócesis.

“El apoyo legal ya lo tiene y el apoyo moral de toda la comunidad católica; lo conocemos por su gran labor y sí tiene el apoyo moral de todos nosotros, de toda la comunidad católica y de otra gente de buena voluntad del Gobierno que lo ayudaron y lo conocieron y también de las grandes empresas”, indicó Hesiquio Trevizo.

Dijo que no hay un temor de que los feligreses se ausenten de la iglesia, por el contario hay feligreses y sacerdotes que oran por él.

“Creo que el efecto es contrario, hay mayor unidad, más compactación. Son casos que nos duelen y que tratamos con mucha delicadeza y con mucho dolor. Un hermano no deja de ser hermano cualquiera que sea la falta que haya cometido, un hijo no deja de ser un hijo con cualquier pecado que haya cometido”, afirmó el vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez.

Agregó que no han tenido una conversación extensa con el padre Aristeo Baca, pero están muy consternados por el abatimiento en el que se encuentra.

En cuanto a la realización de un proceso de derecho canónico, Hesiquio Trevizo dijo que no se pueden adelantar porque aún no hay una sentencia, por lo tanto no procede el otro juicio por parte de la Iglesia Católica, sólo en caso de que sea culpable del delito por el cual se le acusó.

Debido a la ausencia del sacerdote Aristeo Baca ya se designó a un vicario para que oficiara las misas en la iglesia Santa María de la Montaña, y el complejo Santa María lo atenderá un grupo de personas de otras congregaciones religiosas a quienes desde hace tiempo fue cedido en comodato.

[email protected]