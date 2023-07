Ofrece Girasoles asesoría legal

Ciudad Juárez.- A través del Programa de Asesoramiento Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A.C., se busca que este sector de la comunidad conozca sus derechos y tenga acceso a pláticas médicas y asesoramiento legal.

Perla Ordaz, ejecutiva de comunicación y fondos, dijo que el programa se implementa en los Concejos del Adulto Mayor, pero el apoyo legal está abierto para este grupo poblacional.

PUBLICIDAD

Con este programa se llevan módulos a las colonias en donde hay concejos, en convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y con voluntarios de Girasoles, quienes brindan asesorías gratuitas, pero en situaciones más complejas se les ofrecen gestorías para darles una solución, si llevan un juicio también se les asesora, pero en caso de procedimiento con gasto económico corre a cuenta del afectado, expuso Ordaz.

De manera mensual, Girasoles visita entre cinco a seis concejos, en donde se les imparten sesiones sobre sus derechos humanos y se les brindan pláticas sobre enfermedades relacionadas con esta población.

Algunos de los servicios que se ofrecen de manera gratuita son: trámites ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), pensiones, recuperación de fondos de vivienda en Infonavit, Afore, escriturar sus casas, procedimientos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o en Bienestar, entre otros.

El programa inició hace diez años con el propósito de que los adultos mayores tengan la oportunidad de arreglar situaciones legales que desconocían, ya que algunos de ellos no tienen información, no preguntan, y en ocasiones los familiares no los apoyan, comentó la entrevistada.

De enero hasta abril, Girasoles ha beneficiado a 81 personas entre asesorías y gestoría de distintos trámites, dijo Ordaz.

“Aunque no hayan acudido a un centro comunitario pueden llamar para las asesorías gratuitas”, agregó Ordaz.

Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 207-7789, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y de 3:00 a 5:00 de la tarde.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx