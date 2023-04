Ofrece Consejo Animalista colaborar con autoridades

Ciudad Juárez.— El Consejo Animalista Somos tu Voz trabajará en conjunto con el Centro de Bienestar Animal para impulsar los temas de las adopciones y esterilizaciones de mascotas, dijo Roberto Chávez, integrante del consejo.

Los animalistas también dijeron que buscan aportar ideas para que el centro opere de la mejor manera, pero será hasta la próxima sesión de Cabildo que se reúnen con la regidora Alma Edith Arredondo Salinas para ver cuál será la línea de trabajo.

“Nosotros también tendremos una reunión con la regidora para ver cómo van a estar los detalles y pormenores de la forma en que operará, y cuál es el plan de trabajo; nosotros traemos ideas para que no se les vaya a complicar tanto la operatividad, y para evitar que pase lo mismo de antes, que se salió todo de control, y no había recursos que alcancen, no hubo adopciones suficientes, por eso tenemos la intención de estar atentos”, expuso el animalista.

Mencionó que fortalecerán al Centro de Bienestar Animal buscando en el Cabildo más recursos y por medio de alternativas para aportar soluciones en caso de que haya algún problema.

Susana Rentería, parte de del frente animalista Somos tu Voz, dijo que esperan que se proporcione presupuesto para las mascotas del centro.

“Recursos ahí hay, pero no habían volteado a ver a los animales ni a los animalistas hasta esta administración; esperemos que esto sea una transformación digna de lo que es nuestra ciudad, porque en Juárez somos fuerza, somos nobleza, somos compasión”, dijo Rentería.

La defensora de animales exhortó a la población para que esterilice las mascotas, busque opciones económicas y, lo principal, que no las abandone después de reproducirse.

Agregó que están interesados en cooperar con el Gobierno para el buen funcionamiento del centro, pero también necesitan del respaldo de la población juarense para que los animales tengan una mejor calidad de vida.

“Nosotros tenemos la capacidad para renovar las cosas y les aseguro que si se pide ayuda de la comunidad vendrán a traer material o insumos. También esperamos que se les dé alimento de buena calidad para que los animales que lleguen aquí mejoren su calidad de vida”, añadió Rentería.