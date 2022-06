Oficialmente, llega el verano

Ciudad Juárez.— Oficialmente hoy inicia el verano, por lo que será el día más largo de todo el año, así como la noche más corta, dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El solsticio del verano inicia este 21 de junio a las 3:14 horas, indicó Mauricio Rodríguez, encargado del Centro Regional Juárez de esta dependencia.

“Éste es un fenómeno astronómico que nos da el final de la primavera e inicio de verano, de esta manera es cuando se presentan climas más cálidos, contenidos de humedad, lluvias en el año principalmente, tormentas eléctricas que se sucitan en esta temporada”, mencionó.

El funcionario explicó que durante esta temporada se registran ondas y depresiones tropicales, tormentas y huracanes; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un pronóstico exacto de la cantidad de estos fenómenos que pudieran presentarse durante el solsticio.

Ante el hecho de que se espera un verano difícil debido a la sequía que se vive en la entidad, el funcionario hizo un exhorto a la comunidad a no desperdiciar el agua: no regar las plantas ni lavar los autos con mangueras sino con cubetas, evitar el uso de albercas y cerrar las llaves al no usarlas.

“Esto es sumanente importante, ya que hay municipios que tienen un nivel muy bajo de agua en el estado”, enfatizó.

Recomendaciones

Debido a que durante este período se registra la canícula, con temperaturas muy elevadas, recordó algunas de las medidas que debe tener presente la comunidad, como no realizar actividades al aire libre de las 11:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, hidratarse bien, usar ropa ligera en colores claros, si van a tomar algún tipo de suero debe ser el Vida Suero Oral, cuidar a los niños y adultos mayores. También que las mascotas estén en un lugar fresco y con agua, y sobre todo no dejarlas en el interior de los vehículos.