Ocupan cinco edificios abandonados y tapias

Ciudad Juárez.— Ante la continua llegada de personas y la saturación de los albergues en Ciudad Juárez, cientos de migrantes ocupan al menos cinco edificios abandonados y distintas tapias, en donde se enfrentan a diferentes riesgos, por lo que se requiere un nuevo espacio humanitario cerca de la frontera, indicó el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante.

El sacerdote, quien celebró que los tres niveles de Gobierno se hayan reunido desde el martes en la Mesa de Seguridad para analizar el fenómeno migratorio en la ciudad, explicó que es necesario que se creen acciones en conjunto de acuerdo con las necesidades de las personas migrantes.

Ése fue uno de los temas analizados ayer en la reunión del Comité de Atención al Migrante que se llevó en la Guarnición Militar, con las autoridades de los tres niveles de Gobierno, derechohumanistas y activistas que trabajan a favor de los migrantes, en donde Calvillo destacó la necesidad de un nuevo espacio de puertas abiertas en el Centro de la ciudad.

“Es el momento de meternos en el esquema de ellos, de sus necesidades, porque si no va a pasar lo que ya pasó en Migración (cuando murieron 40 migrantes que estaban detenidos)”, dijo al proponer que se traiga a la ciudad un experto en migración para que pueda estudiar la situación real y analizar las pautas a seguir.

Dijo que las autoridades preguntaron por qué los migrantes que llegan a Juárez ya no quieren albergue, por lo que el sacerdote explicó que, además de que diariamente se cubren los espacios disponibles, ellos quieren estar cerca de la frontera, porque ahí están puestas sus esperanzas, y después de meses de migrar al llegar aquí quieren estar pendientes de lo que ocurra en la frontera.

“No podemos meter al migrante a nuestro esquema, la Casa del Migrante estamos lejos del Centro, el Leona Vicario está muy lejos, el ‘Kiki’ Romero está muy lejos. Podría haber un lugar cercano al puente, al Centro, en donde el migrante pueda ir, bañarse, comer, ver la tele, descansar, y si en algún momento quiere irse pueda hacerlo”, recomendó.

Mientras que las autoridades analizan el riesgo que corren las personas migrantes en los edificios abandonados, el sacerdote destacó la necesidad de cuidar su seguridad pero ofreciéndoles atención humanitaria.

“Veamos cómo podemos hacerle para sacarlos del peligro para que no se repita lo que ocurrió en Migración: restaurar el lugar, buscar fondos para apoyarlos de acuerdo con sus necesidades, porque ellos quieren vivir cerca del puente, del río. Habrá migrantes que no quieran albergue, ¿en dónde se van a acomodar?”, indicó.

Cristina Coronado, coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez, y responsable del comedor para migrantes de la Catedral, también destacó la necesidad de crear acciones humanitarias que se ajusten a la realidad de lo que viven las personas migrantes.

“Los albergues no están listos para recibir a más personas, y no se puede generalizar que no todos no quieren trabajar, hay mucha gente que está trabajando. Pero queremos que ellos se ajusten a nuestros programas siempre y van por trabajo y les dicen que no. Si (las autoridades) no ven la realidad va a ser un fracaso, cada quien trae su agenda, no hay una mirada amplia que pueda coordinar todo, no hay un plan, todos traen su agenda política”, comentó.

De acuerdo con la activista, que actualmente recibe a cerca de 700 personas al día en el comedor, desde el jueves de la semana pasada ha disminuido la cantidad de migrantes en la ciudad, debido a los miles que han decidido cruzar la frontera y que han sido expulsados por otras ciudades, aunque dijo que algunos buscan regresar.

Dijo que las miles de personas en situación de movilidad que se encuentran en la ciudad permanecen en albergues, lugares abandonados, hoteles, cuartos y casas de renta.

Actualmente, el Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano apoya a más de 50 personas migrantes con la canalización a trabajo, despensas y el primer mes de renta en una vivienda, además de que diariamente busca canalizar a personas a espacios humanitarios u hoteles.