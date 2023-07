Oculta información gerencia de PASA

Ciudad Juárez.- La gerencia de la empresa Promotora Ambiental (PASA) declinó ayer informar sobre la cantidad de desechos industriales que acumula en el depósito que maneja al sur de la ciudad (a través su división denominada Gen), e insistió en que el humo observado la tarde del pasado domingo derivó de un “conato” de incendio en un área de 50 metros cuadrados.

Roberto Briones, director general de Protección Civil Municipal, sin embargo, afirmó que se trató de un siniestro. “No, un conato es cuando va a iniciar y no alcanza a prender; es un conato cuando se apaga con un extinguidor; ése no fue un conato de incendio, fue un incendio”, dijo Briones. “Nosotros apagamos ese incendio por medio de sofocación, que es enterrar el material que se está prendiendo; lo apagamos con tierra por medio de sofocación, por la forma donde se encontraba el material y para no gastar tanta agua”, agregó el funcionario, que declinó informar sobre el dictamen con los probables motivos. Al respecto, el gerente de PASA, Alfredo Valenzuela, agregó que la probable causa fue un “efecto lupa” y que el material afectado fue “principalmente plástico”.

Valenzuela también mencionó que el incidente es el primero que se presenta en ese depósito manejado por la compañía y que presta servicio al sector privado de esta frontera (desde una fecha que no pudo precisar).

“(Son residuos) de manejo especial, todos aquellos residuos que genera el sector privado, de manufactura, tiendas de autoservicio”, dijo Valenzuela, que mencionó también haber elaborado un reporte sobre el hecho para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue).

Melissa Zambrano, directora de Ecología de la Sedue, agregó

que personal de la dependencia acudió al depósito para levantar un acta circunstanciada cuya información todavía procesaban ayer por la tarde.

“Identificaron la superficie donde se presentó el incendio, qué tipo de residuos se encontraban ahí (…) Aproximadamente de 50 metros cuadrados fue donde se suscitó el incendio, encontrándose residuos de plástico y tela, principalmente”, dijo la funcionaria, que agregó carecer de datos sobre la vigencia de los permisos de la compañía.

Los datos de Protección Civil indican que personal de esa dependencia trabajó en el siniestro entre las 17:45 y las 20:59 horas del pasado domingo, mientras que el archivo periodístico señala que el depósito se ubica seis kilómetros al poniente de la carretera Panamericana, a la altura del panteón San Rafael.