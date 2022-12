Obtienen su certificado asistentes de los Centros Comunitarios

Ciudad Juárez.— Un total de 496 ciudadanos que forman parte de los diferentes talleres que se imparten en los Centros Comunitarios Estatales recibieron su certificado de terminación de curso, de los cuales 20 mujeres fueron las que se graduaron del taller de uñas acrílicas en el que se capacitó Karina Méndez Santiago, quien es madre soltera.

Explicó que la necesidad de superarse fue el motivo que le impulsó para ingresar a dicho curso, ya que era muy complicado cubrir todos los gastos del hogar, como la renta, pago de despensa o escuela de su hijo que ella ha sacado adelante sola desde hace dos años.

Es en el Centro Comunitario Independencia II el lugar donde Méndez Santiago tomó dicho curso, que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech).

“He tenido altas y bajas, la renta, el agua, tengo que pagar luz y comprar despensa; por destino o bendición conocí a Laura, que me invitó al curso y lo tomé porque me quedé con el material que una amiga me dio”, mencionó la entrevistada.

Explicó que su intención es tener su propio negocio para poder obtener recursos para sostener su hogar, además de continuar preparándose dentro de los Centros Comunitarios Integrados del Estado de Chihuahua.

“Aprender algo nuevo, porque yo en mi vida pensaba que era difícil aprender esto y sí aprendí rápido”, dijo.

Compartió que entrar ha dicho curso le ha ayudado a conocer más gente, ya que durante un largo tiempo sólo se dedicó a cuidar de su hijo y a trabajar para sostener su hogar.

“Conocer más gente es lo que me gusta porque no tengo amigas ni conocidas, vivo sola con mi hijo; vengo de la Ciudad de México y este taller me ha ayudado a conocer a más clientas, a poder platicar y conocerlas”, mencionó.

El taller de uñas acrílicas es impartido por la instructora Jael Treviño, quien invitó a la comunidad a sumarse a los diferentes cursos que se ofrecen en el Centro Comunitario Independencia II.

Señaló que actualmente está abierta la convocatoria para aquellos que se quieran sumar al curso de uñas acrílicas, y los interesados deben acudir con dos copias de la INE, CURP, comprobante de domicilio y acta de nacimiento a las instalaciones del centro, en la calle Isaura Espinoza de la colonia Independencia.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número de teléfono (656) 472-8437.

