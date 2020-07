Obtiene Susana Prieto la libertad

Ciudad Juárez— Después de 22 días de permanecer presa, la abogada laboralista Susana Prieto Terrazas ayer obtuvo su libertad al sujetarse a varias condiciones entre las que destaca que fue desterrada del estado de Tamaulipas, informó Alina Alvídrez, vocera de la litigante.

La portavoz dijo que una jueza de Control le otorgó a Prieto Terrazas hasta la medianoche de ayer para abandonar esa entidad federativa y le prohibió regresar, salvo a las diligencias que podrían realizarse ante esa autoridad y previo aviso, y entrega de itinerario.

“Se ha decretado un destierro del estado Tamaulipas… como medida para obtener la liberación le tocó acatar la instrucción de la juez y su pronunciamiento fue que no está de acuerdo, que es excesivo o bien no se encontraba de acuerdo con esta medida y en su momento habrá de pronunciarse por la vía legal”, dijo.

Susana Prieto Terrazas abandonó anoche el Centro de Ejecución de Penas y Sanciones de Ciudad Victoria Tamaulipas, al recobrar su libertad.

Señaló que fue acusada por delitos que no cometió por entrevistas que hiciera el agente del Ministerio Público al personal jurídica de la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas.

“Me acusaron de delitos por los que no han sido procesada una sola persona en el estado de Tamaulipas, desde que se constituyó como Estado, un delito por lo que no han sido juzgados quienes lo han cometido: por motín”, expresó.

Señaló que fue escoltada por la Policía Estatal para llegar con la Guardia Nacional, para garantizar su vida. “Temo que el gobernador me pueda matar a mí y mi hija”, expresó.

Dijo que pidió ayuda a la Embajada de Estados Unidos.” Me dieron una sentencia que no tiene precedente y además me condenó a salir de Tamaulipas de forma inmediata y no regresar durante dos años y medio”.

Mencionó que se estaba cometiendo injusticias en su contra e incluso mencionó que tiene que residir en Ciudad Juárez y no puede viajar a otra parte de México ni a los Estados Unidos donde viven sus hijas y su madre.

La abogada dijo que se consideraba una presa política: “Fue una sentencia inconstitucional a toda luces; en Tamaulipas no hay división de poderes. El gobernador de Chihuahua se reunió con el gobernador de Tamaulipas y temo también ser detenida en Chihuahua. Estoy saliendo con la frente en alto”, expresó.

Alvídrez señaló que la única forma de abandonar el estado de Tamaulipas sería por tierra para lograr la inmediatez que ordenó la juez, y existe un riesgo.

“En realidad estamos muy preocupados por esto, la semana pasada nos recibió la comisionada presidenta Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra y nos ha dado línea abierta para podernos comunicar con ella, lo hicimos esta misma tarde después de conocer la suspensión para poder solicitar de manera urgente la activación de mecanismos de defensa para que sea escoltada la abogada hasta abandonar el estado de Tamaulipas y así poder cumplir la orden del juez que ya en su momento la defensa decidirá si presenta alguna medida legal en contra de esta disposición ahora la voluntad de la abogada es acatar aunque esto la pone en serio riesgo a ella y a su familia”, declaró Alvídrez.

La figura legal aprobada a Prieto es la suspensión condicional, que consiste anticipar la terminación de una causa penal evitar un eventual juicio oral o que se alargue la tramitación del procedimiento y a cambio debe cumplir varias condiciones.

Además de abandonar el Estado de Tamaulipas de forma inmediata al ser puesta en libertad, las otras condiciones son pagar 66 mil pesos como reparación del daño a favor de cinco víctimas; residir en un domicilio que ella señaló en el Estado de Chihuahua, al parecer en Ciudad Juárez; abstenerse de tener contacto con los ofendidos ni acercarse a sus domicilios; dejar de frecuentar la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros; acudir ante el Tribunal de Control cuando se le solicite y no viajar al extranjero, informó la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas a través de un comunicado de prensa y confirmó Alvídrez.

Todas las condiciones estarán vigentes durante 30 meses.

La vocera explicó que las condiciones fueron aceptadas por Susana Prieto como un mecanismo para obtener su libertad pero ella no acepta ser responsable de ningún delito y tampoco está de acuerdo en todas las condiciones porque son excesivas, y por ello se analizará la posibilidad de interponer algún recurso. Además sus abogados propusieron al Tribunal otro proyecto.

Los delitos que se le imputan a Prieto Terrazas son contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ocurrieron el 10 de marzo del presente año frente a la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, durante una manifestación de unos 300 trabajadores de la empresa Tridonex, indicó Alvídrez.